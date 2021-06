Entregan constancia de gobernador electo a Samuel García

Al mediodía de este domingo, Samuel García Sepúlveda le fue entregada su constancia de Gobernador electo por la Comisión Estatal Electoral.

La sesión extraordinaria del Consejo del órgano electoral inició después de dar por concluido el cómputo de 7,003 casillas electorales que determinaron como ganador al emecista con 786,808 votos que representa el 36.71 %.

"Esta constancia va dedicada a mi padre. Agradezco a todo mi equipo, no voy a acabar de agradecer pero sí voy a decir a todos los que confiaron en Samuel García, muchas gracias", dijo el gobernador electo, en rueda de prensa.

Indicó que tras su triunfo en las urnas, se terminarán las disputas, los colores y las peleas, por lo que urgió a los entes políticos a unirse a su proyecto.

"Vamos a platicar con todas las fuerzas este nuevo Nuevo león necesita todas las fuerzas"

Añadió que vienen crisis para Nuevo León, por ello inició de manera informal con el proceso de transición con la administración actual.

"Hoy es momento de celebrar, es cierto, pero también es momento de hablar con la verdad, vienen nuevas crisis: en agosto comenzarán a cortar el agua, regresarán los niños a la escuela, en un estado quebrado"

García Sepúlveda, dijo que en el tema de los recortes de agua garantizó que no habrá una sequía pues cerrarán las compuertas de las presas.

"Vamos a negociar el Convenio distrito 26, porque Nuevo León ya no debe abrir la compuerta, el siguiente verano, Nuevo León no va seder ni un metro cúbico a tierras que por cierto ya ni siembran sorbo y ya no producen ganado en Tamaulipas. No voy a permitir que se paralice como sucedió con Martínez Domínguez"

Samuel García estuvo acompañado de su esposa Mariana Rodríguez, del dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, Horacio Tijerina, así como de Hernán Villarreal.

El Gobernador electo al concluir su rueda de prensa, acudió a la misa de la 01:00 de la tarde en la Catedral.