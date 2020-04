Entrega Cristina Díaz trajes antimotín a policías de Guadalupe

Guadalupe.- Al equipar con trajes la Unidad Antimotín, la Alcaldesa Cristina Díaz destacó que la Policía de Guadalupe está lista para prevenir y disolver cualquier disturbio que se planee o se incite en comercios.

Díaz indicó que habrá cero tolerancia para quien o quienes a través de las redes sociales promuevan saqueos en el Municipio, incluso recordó que dos personas fueron identificadas por la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana como administradores de páginas en Facebook con este contenido, a quienes se les advirtió cárcel por impulsar este tipo de delitos.

Acompañada del Secretario de Seguridad, Gerardo Palacios, la Alcaldesa de Guadalupe dotó de 75 equipos antimotines, que se suman a otros 50, anteriormente adquiridos, y

que ofrecen protección contra armas punzo cortantes y proyectiles no balísticos.

"Tenemos que reforzar nuestras medidas de seguridad, y sin duda, a veces vemos en las redes malas intenciones de grupos de personas que pretenden preocupar y mortificar a los ciudadanos y eso no lo vamos a permitir, porque ellos amenazan con alterar el orden social. Nosotros no lo vamos a permitir, son momentos muy complejos en los que hoy más que nunca tenemos que darle la seguridad a las personas, seguridad también en sus negocios porque el negocio no deja de ser una fuente de trabajo", advirtió.