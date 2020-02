En suspenso caso sospechoso de coronavirus en Nuevo León

El caso de sospecha de padecer el coronavirus aún esta en suspenso por parte de las autoridades de la Secretaría de Salud porque aún no han sido entregados los estudios correspondiente y se sigue analizando según lo aseguró Manuel González, secretario general de gobierno.

El funcionario estatal dijo además que están al pendiente de las novedades sobre el caso que se esta analizando también con la ciudad de San Antonio Texas, por la cercanía y la relación que guarda esta ciudad texana con Monterrey.

"No, todavía no, porque no lo tenemos confirmado, sigue siendo una mera medida de prevención, no hay nada, no quisiéramos alertar a la comunidad en ningún sentido, porque simple y sencillamente es una prevención y se está revisando", informó Manuel González.

Dijo que aún no cuentan con los resultados de los exámenes, y hasta el momento no se tiene ninguna alerta sobre posibles casos en otros lugares y que se están llevando a cabo, temas de prevención.

Manuel de la O Cavazos informó el pasado 12 de octubre sobre el caso sospechoso de un hombre que el pasado 14 de febrero viajó a China vía Dallas, Texas, y después a Hong Kong y a Shangai, regresando a Monterrey el pasado 30 de enero.

Fue hasta el 7 de febrero cuando comenzó con los síntomas de una enfermedad respiratoria pero sin dolor de garganta o fiebre, acudiendo hasta el día 10 de febrero al hospital universitario para atenderse del padecimiento, por lo que se tomó como un caso sospechoso por las ciudades que visitó desde el mes de octubre.

Como medida preventiva, la esposa, su hijo, una hermana y dos sobrinos que tuvieron contacto con la persona enferma están en aislamiento hasta en tanto no se descarte o se confirme en padecimiento.