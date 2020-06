Empresario Marcial Herrera truena contra Miguel Treviño por nuevos cobros de Chipinque

SAN PEDRO.- A través de un vídeo el empresario Marcial Herrera explotó fuertemente contra Miguel de Treviño Hoyos, alcalde de San Pedro ante los nuevos cobros impuestos en el Parque Ecológico Chipinque.

Herrera inicia el material mostrando un audio en donde se puede apreciar un mensaje de agradecimiento de Treviño Hoyos para posteriormente decirse arrepentido de apoyar al presidente municipal.

"Estamos en coordinación con tu compadre Santiago Clariond, nos están cobrando 10 veces más de lo que nos cobraban antes, no es porque no tenga recursos el parque...ustedes lo cerraron y no quieren que nosotros lo vengamos a pagar", señala el empresario.

"Tú lo haces para que vayamos a tus super parques, que veamos tus obras, porque te quieres reelegir y lo estás haciendo con alevosía y ventaja...Miguel yo no sabía que eras tan prepotente y tan sangrón, ya me arrepiento de haberte ayudado y todos los sampetrinos. ¡Tú no has hecho nada Miguel!, los parques son de Mauricio Fernández", explota enérgicamente.