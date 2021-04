Emociona a adultos mayores recibir vacuna antiCovid en Arena Monterrey

Los adultos mayores hicieron fila desde las 05:00 de la mañana y fueron inyectados con la dosis AstraZeneca a las 07:40 de la mañana, es decir, 20 minutos antes de la hora oficialmente programada.

Algunos de ellos manifestaron su emoción y deseo de ser vacunados después de un año de encierro.

"¡Ay sí! Ya era hora porque ya tenía esas ganas de poder salir a la calle. No lo había hecho desde hace un año", dijo la señora Paulina de León.

La mujer de la tercera edad, fue llevada por sus dos hijas y su nieta hasta este módulo, pero una vez que la inyectaron, el vehículo en el que viajaba se descompuso.

"Tuvimos un problema con la bomba de gasolina y no ha podido encender. Me están ayudando los mecánicos pero si no funciona, vamos a llamar a una grúa", dijo la nieta de la señora Paulina.

Minutos más tarde, trabajadores del municipio informaron a la familia que llamarían a una grúa y fueron llevados hasta su hogar.