Analiza Clara Luz viabilidades jurídicas para tomar licencia

ESCOBEDO, NUEVO LEÓN.- La alcaldesa de Escobedo, Clara Luz Flores Carrales, señaló que aún no tiene definido cuando pedirá licencia para separarse del cargo, pero dijo está analizando las viabilidades jurídicas para llevarlo a cabo.

"Lo estoy viendo ya como ustedes saben la convocatoria dice que el periodo de registro es el día viernes y estoy viendo las viabilidades públicas, sobre todo en que consisten los requisitos jurídicos para poder llevar a cabo ese registro o no.

"Estoy también viendo la viabilidad de los requisitos jurídicos pero además los principios que a mí me rigen como ciudadana y como aspirante, como política y sobre eso tomaré la decisión si voy a pedir licencia o no voy a pedir", indicó la edil.

La alcaldesa insistió en que para tomar la decisión tiene que ver el proceso de los aspectos jurídicos y los aspectos que como persona no traicionen su congruencia.

Morena dio a conocer que el registró de los aspirantes a la gubernatura del estado de Nuevo León será el 4 de diciembre en las oficinas centrales de la Ciudad de México, en un horario de 10:00 a 18:00 horas, y los resultados de los candidatos se darán a conocer entre enero y el 15 de febrero.

Por otra parte, indicó que ya ha platicado con el dirigente nacional de Morena, sobre los principios que llevará a cabo si se convierte en candidata por la gubernatura de Nuevo León, los cuáles dijo serán los que siempre ha aplicado.

"Platique con Mario, en su momento, fueron tres no robar, no mentir y no traicionar y esos han sido los principios de toda mi vida.