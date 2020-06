"El recinto de los poderes es inviolable": Congreso Local

NUevo León.- El panista ofreció una rueda de prensa a mediodía para informar que ya se analizan los términos jurídicos para levantar esta orden del ejecutivo, quiénes dijo no tienen las facultades para efectuar tal acción.

"De acuerdo a nuestra Constitución el recinto de los poderes es inviolable, luego entonces al Congreso del estado de Nuevo León nadie lo clausura, seguimos trabajando estamos llevando a cabo un análisis jurídico de lo que nos vinieron a notificar", enunció.

Ruiz explicó que se va a reunir con los integrantes de la Comisión de Coordinación y Régimen Interno (COCRI), así como con los coordinadores de todas las bancadas para que levantar lo antes posible la suspensión para que pueda sesionar la Comisión Anticorrupción.

El legislador remarcó que respeta el trabajo del Secretario de Salud, Manuel de la O Cavazos, pero en este caso subrayó que el funcionario desconoce la constitución.

"Desconocen la Constitución, entendemos que su trabajo por preservar la salud de todos los nuevoleoneses los lleva a tener que tomar muchas decisiones y al paso, pero está en lo particular no estamos de acuerdo y hacemos una enérgica protesta por esa acción que se intentó realizar pero el Congreso no se ha suspendido en ningún momento y al congreso nadie lo clausura", concretó.

Respecto a la sesión para el periodo extraordinario con fecha del martes 23 de junio apuntó que este sigue en pie, y en las próximas horas se va a definir las condiciones para que se efectúe la Comisión Anticorrupción, la cual podría hacerse de manera virtual, la cual se re-programó para el lunes a las 11:30 horas.