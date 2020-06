'El BOA no existe', asegura Miguel Riquelme

Monterrey.- Los gobernadores de Nuevo León y Coahuila dijeron estar enfocados en atender la crisis que enfrentan sus estados por la pandemia del coronavirus y que por ahora no es prioridad las próximas elecciones a celebrarse en sus entidades.

Lo anterior, después de cuestionar a ambos mandatarios por las declaraciones del presidente en el que asegura que los gobernadores y los órganos electorales tienen injerencias en los comicios.

"El BOA no existe y por ende los objetivos planteados en el BOA tampoco, y aquí en esa parte ilusionista, quisieran meternos a todos donde no estamos, estamos trabajando en la pandemia, estamos trabajando en esta contingencia que sigue poniendo a prueba a todas las instituciones", señaló Riquelme.

"Destruir las instituciones es destruir la democracia de México, es destruir lo que ha costado muchos años de avance a la sociedad", continuó.

En tanto, Jaime Rodríguez, gobernador de Nuevo León coincidió en la postura de Riquelme.

"No somos parte de nada, y somos parte de todo y le contestaría al presidente con una frase de alguien que el admira mucho ´El respeto al derecho ajeno es la paz´, a ver si me lo entiende, eso es lo que yo le diría en este momento, nuestra preocupación ahorita no son las elecciones", concretó.