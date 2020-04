Dr. Sanmiguel: 'Estamos necesitados de una buena noticia', responde a Manuel de la O Cavazos

Después de que el doctor Manuel de la O Cavazos, Secretario de Salud de Nuevo León, criticara en la rueda de prensa de ayer, un video en el que el doctor Manuel Sanmiguel, habla de que los pacientes hospitalizados en el Tec Salud, no son intubados, éste último le responde expresado que la gente está enferma de coronavirus cibernético.

"La gente está enferma de Coronavirus cibernético y una buena noticia, incompleta lo acepto, pero no falsa, también he de decir, hicieron que mis padres pudieran dormir tranquilos ésta noche y con eso, autoridades que me hicieron algún señalamiento, me vale madre", señala.

El cirujano, dijo que el audio mencionado, fue enviado a sus familiares y amigos, para señalar algunos tratamientos que se llevan a cabo con algunos pacientes de Covid-19.

"Por favor no se confundan los que me han estado hablando para señalarme que no me meta en lo que no me importa, para empezar sí me importa porque yo soy factor de riesgo, yo soy médico y yo ando jalando, y tengo papás y tengo suegros arriba de 80 años con todas las calamidades que eso implica, pero fue un audio familiar, fue un audio a mis hijos y a mis amigos", explicó.

El doctor San Miguel ofreció una disculpa pues los únicos autorizados para señalar los tratamientos a seguir, son los expertos en el área médica, y aseguró que debió ser más reservado.

"Les quiero pedir una disculpa por lo que yo dije ahí, a final de cuentas soy figura pública y debí de ser más reservado, lo pasa uno a la familia y la familia lo pasa a otros lados; los únicos autorizados para señalar el tratamiento son los expertos de los cuales yo me enorgullezco de que son mis amigos, no voy a decir sus nombres, ni voy a decir la institución, porque para fines prácticos la única institución que yo represento es ésta (señala su logotipo), ni ninguna institución privada ni pública la tomo como bandera, así que de nuevo una disculpa a quien se pudo sentir molesto por esto, de vez en cuando los científicos por más leve que sea la noticia que nos de esperanza emítanla, necesitamos oír cosas buenas, que Dios los bendiga", dijo.

Por último pidió a las autoridades dar noticias que den esperanza a la gente.

"Emítanla, necesitamos oír cosas buenas", finalizó.

