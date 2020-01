Doctor Jaime Elizondo pule sonrisas al ritmo del rock & roll

Cuando nació ya movía los pies al ritmo de Elvis Presley, odontólogo cirujano dentista de profesión, rockero por afición, comerciante por producción y activista social por pasión, Jaime Elizondo es un caso único en su tipo.

Entre su consultorio, viajes alrededor del mundo con conferencias y dar clases, además de hacer deportes como esquí acuático o en la nieve, bucear, pero principalmente pasar tiempo con su familia, así pasa los días el Rock-Doc en busca de ser lo que denomina un "ciudadano de tiempo completo".

¿Cómo se define?

Soy una persona, un profesionista, activista, un profesor universitario, doy clases en 5 maestrías en la Universidad Autónoma de Nuevo León y doy conferencias sobre mis especialidades y mi profesión en muchas partes del mundo, hablo inglés, alemán y español, y soy una persona muy comprometida con México y con Nuevo León.

Retomo la frase "el que no sirve, no sirve", porque hay que dejar de ser habitante y ser un ciudadano de tiempo completo, he tenido la oportunidad de ser un representante ciudadano ante el Congreso, he participado en muchas reuniones principalmente en el tema hídrico qué nos afecta con una gran problemática de agua para consumo humano y hemos defendido también mucho las causas de la Presa de la Boca.

¿Tiene otras actividades?

Soy el representante de 35 organizaciones y asociaciones alrededor de Santiago Nuevo León donde hemos ayudado a vecinos comerciantes personas colindantes o deportistas y hemos hecho una mancuerna muy bonita propositiva ayudando siempre a las dependencias como Comisión Nacional del Agua, y Agua y Drenaje de Monterrey. Hemos limpiado la Presa de la Boca con las venidas importantes de agua pero también hemos ayudado a los damnificados de la Sierra de Santiago, hemos colaborado en la prevención de incendios que esto es una zona propensa a los siniestros pero aparte somos muy apasionados mi familia y yo de Dios, de la familia del trabajo de la música y de los deportes acuáticos y de invierno también.

¿Cómo llega al activismo?

Muchas veces me han cuestionado eso, pero me dicen que yo nací hiperactivo. Me levanto desde las 5 de la mañana y le doy hasta las 11 de la noche y entre esas horas me ejército, trabajo, enseño y luego la música ciertos días de la semana, en las mañanas voy a Chipinque junto con mi esposa o aquí a los parques como la Calzada del Valle.

¿Qué papel tiene la música en su vida?

El 8 de enero celebro mi cumpleaños y tuve la fortuna de compartir esta fecha con un gran músico: Elvis Presley y comentan mis padres que cuando yo estaba en la maternidad Conchita y el día en que nací estaban tocando canciones de Elvis Presley y él tenía quizás 24 años cuando yo nací y al observar la vitrina donde se ve a los bebés cuentan que yo estaba con los pies siguiendo el tiempo y el ritmo de las canciones de El Rey.

Soy músico a pesar de mi madre, porque venía de una familia muy tradicional de senadores de la República, doctores y profesores universitarios y no había muchos músicos. Y aunque mi abuela era una pintora muy importante y dijo si vas a ser músico aprende música clásica, pero de niño no me llamaba la atención a mí me gustaba la música del rock and roll etcétera y empecé desde muy chico a desarrollar esos talentos que Dios me dio que ahora nos ponemos al servicio de la sociedad.

Tengo una banda de 8 elementos compuesta por profesionistas en su mayoría doctores y le llamamos los doctores del rock 'the Rock Doc's', ahora es SJ blues & Friends y entre los elementos tenemos cello saxofón, varias guitarras bajo batería teclados voces etcétera y damos conciertos de beneficencia para apoyar a diversas causas e instituciones.

¿Cuál actividad le satisface más?

Me apasiona muchísimo mi profesión, soy cirujano dentista tengo especialidades en reconstrucción dental maxilofacial a la rehabilitación con implantes dentales, restauraciones estéticas de cerámica con zirconia recibimos casos extremadamente difíciles personas que han están accidentes o han recibido un período en su cara y los ayudamos a transformar la situación que tienen con una situación en la que se pueden sentir muy a gusto y verse bien.

¿Cómo se recuerda de niño?

Era muy inquieto y muy interesado en los idiomas extranjeros. Aprendí inglés casi a la par que aprendí a nadar y pasé un tiempo en Guadalajara y recuerdo que llegaban muchos extranjeros y en mis tardes libres yo les ofrecía mis servicios de traductor. Fui muy deportista jugué basquetbol, fútbol en la escuela y posteriormente el esquí acuático y el esquí alpino lo aprendí en Suiza, estuvimos 5 años viviendo fuera de México, en Estados Unidos y otras partes por mis estudios y todos mis viajes, aún actuales, siempre hay oportunidad de compartir nuestra cultura y nuestros gustos.

¿Y cómo combina la vida familiar?

Muchas personas se acercan a mí y a mi esposa Y nos pregunta cómo hemos logrado tener una familia tan unida y exitosa en tantas cosas como lo académico, los deportes, la música, etcétera. Y bueno somos una familia creyente en Dios y hemos superado todas las pruebas que se nos han presentado en la vida buscando el consejo de Dios.

Mi principal fortaleza es Dios es mi principal consejero hemos sufrido cosas importantes, nuestro único hijo varón Jimmy Elizondo fue un niño extraordinario que nació con Síndrome Down y pese a los pronósticos Dios nos dio la dirección para sacarlo adelante; era un niño con una fortaleza, con un carisma, un niño que hacía más cosas que los niños. A los 13 años de edad enfermó de leucemia y estuvo luchando con la enfermedad por tres años ya estaba en revisión cuando en el 2011 le regresó la enfermedad y en 12 días se nos fue y es muy difícil perder un hijo sin la fortaleza que Dios nos da sin la fe hay mucha gente que se le termina la vida, Dios nos ha permitido seguir adelante y contar nuestra historia para beneficio de otras personas que han pasado por circunstancias similares.

¿Hay algo que le falta por cumplir?

Hay quienes me preguntan que cuando me voy a retirar pero nada de eso porque traigo mucho gas me gusta mucho mi profesión y me siento física e intelectualmente muy activo y sigo aprendiendo, aparte de enseñar asisto a congresos internacionales y el día que le tenga que aflojar un poquito te diré que sí me gustaría y quién él haría servir a mi país en el servicio extranjero, me encantaría ser embajador de México en Suiza, Austria o Alemania. Si un día antes me permite hacer eso yo creo que sería muy bueno representar a mi país en este servicio consular.