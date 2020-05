Diseñarán gobernadores estrategia económica propia: reciben experiencia de China

En la onceava Reunión Interestatal se acordó diseñar una estrategia económica que parta de las características propias de cada entidad, además se comenzó la ruta jurídica para revertir la cancelación de proyectos de energías no renovables

Monterrey.- En el marco de la onceava Reunión Interestatal que sostienen los estados de Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, Michoacán, Durango, Jalisco y Colima se intercambiaron experiencias con el embajador de China en México, Zhu Qingqiao, quien compartió reflexiones de como enfrentaron la pandemia en diversos sectores.

En esta ocasión la junta de los siete gobernadores se realizó en el estado de Colima, en la que se definió que estas entidades trabajarán desde sus propias estrategias, reiterando como lo hicieron anteriormente que no acataran el semáforo de la federación y seguirán su propio orden para diseñar la estrategia de apertura económica.

"Los 7 estados aquí representados manifestamos nuestra inconformidad y rechazo a un semáforo que no refleja la realidad de nuestro estado y por el contrario pareciera tener una finalidad política", pronunció Silvano Aureoles de Michoacán como parte de un posicionamiento de dichas entidades.

Los mandatarios resaltaron que iniciaran un proceso de apertura gradual tomando en cuenta las medidas sanitarias, pues manifestaron que no la situación en sus ciudades no es igual a lo que se registra en los demás estados, y el semáforo hecho por el gobierno de la República no tuvo consenso con ningún gobernador.

"Ninguno tiene el problema que tiene CDMX, Chiapas, Baja California, Morelos u otros estados, hemos invertido dinero de nuestros contribuyentes que estaban destinados a mejorar la calidad de vida de nuestros propios contribuyentes con recursos propios ninguno de la federación", subrayó Jaime Rodríguez de Nuevo León.

Además, el mandatario de la ciudad anfitriona, José Ignacio Peralta mencionó que también platicaron con el coordinador de la Unidad de Manufactura en BIDInvest para crear un mecanismo de financiamiento para empresas "ancla".

"Tuvimos una exposición de Rodrigo Navas hablando de un mecanismo de financiamiento para empresas ancla, para que a través de ellas se de un mecanismo de desarrollo de proveedores sobre todo preparándonos como diferentes vehículos financieros que debemos de articular, preparándonos a la crisis económica", expuso.

De igual forma, los mandatarios refirieron que se platicó con un despacho jurídico para ir marcando la ruta legal sobre la postura que se hizo hace una semana en relación al acuerdo de la Secretaría de Energía y dar reversa a la cancelación de proyectos de energías no renovables.