Discriminan a enfermero en transporte; recibirá automóvil

Como todos los días Uziel salió de su casa para ir a trabajar. Es enfermeroy a él lo esperaba su paciente: un adulto mayor que requiere de su cuidado.

Sin embargo la tarde del lunes Uziel fue víctima de discriminación.

"Estaba esperando un camión para ir a mi trabajo en Juárez", recuerda Uziel.

"Lo esperé como por 20 minutos, cuando ya al final pasó pues me intente subir; subieron dos, tres personas y me intenté subir y me dijo (el chofer) así en seco: tú no puedes subir.

Sorprendido Uziel bajó de la unidad y no intentó reclamar para no perder tiempo y llegar puntual con el paciente que cuida.

"No, no le dije absolutamente nada, no supe ni que decir, no supe como actuar en ese momento, simplemente me di la vuelta y me fui a buscar a otro lado".

No es la primera vez que Uziel es víctima de discriminación por trabajar en el sector salud.

Comenzó desde que se detectaron los primeros casos de Covid-19.

"La gente te ve como si tú trajeras la enfermedad del hospital y si es muy feo porque también me ha pasado de que la gente no se quiere sentar a lado de mi por traer el uniforme, por creer que le voy a pegar la enfermedad".

Al platicar con sus compañeros, coinciden en que se han convertido en blanco de discriminación.

Ante el coraje que sintió, Uziel hizo público su caso en sus redes sociales.

"Lo que tratamos es de ayudar a la gente no perjudicarla", aclara.

"Cómo personal de enfermería lo que nos enseñan desde primer semestre es la higiene que debemos de tener, el contacto que debemos de tener con pacientes, siempre tener nuestras manos limpias, usar nuestra protección".

De inmediato recibió muestras de afecto reconociendo la labor que el personal médico hace frente ante la emergencia sanitaria.

El caso generó indignación en la población en general que incluso le ofrecieron regalarle un automóvil para que ya no use el transporte público.

La próxima semana recibiría el vehículo, pero mientras tanto la solidaridad de muchos más que agradecen la labor que él y el personal de la salud desempeñan.