Mario Delgado ofrece apoyar a los jóvenes

MÉXICO.-Al afirmar que los jóvenes son el futuro de México, Mario Delgado Carrillo, aspirante a la dirigencia nacional de Morena, dijo que "nunca más los jóvenes volverán a ser ignorados".

Delgado ofreció ser un impulsor de las causas e ideas del sector juvenil de la población.

Durante su visita por la entidad, el morenista, indicó que el futuro se define hoy abriéndoles más espacios de participación y de decisión a las nuevas generaciones, con el respaldo de una formación política basada en los principios éticos de la Cuarta Transformación.

El aspirante a dirigir Morena presentó sus propuestas para encabezar al partido, y destacó la importancia de capitalizar la generación de jóvenes más grande que ha tenido el país en su historia.

"Proporcionalmente nunca habíamos tenido tantos jóvenes, y los gobiernos neoliberales los abandonaron, no había propuestas para los jóvenes y además los empezaron a llamar ´´ninis", porque no había oportunidades de trabajo, no vieron oportunidades para estudiar. Y estigmatizaron a los jóvenes en lugar de abrirles nuevas perspectivas", subrayó.