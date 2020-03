Diputados y líderes sociales rechazan la ´cuarentena total´

La cuarentena y medidas de restricción implementadas en la entidad a raíz de la emergencia del coronavirus, empieza a tener voces que piden soluciones distintas a las implementadas, para no afectar otros sectores además del de Salud.

Dichas medidas de cierre de restaurantes, bares, comercios, atractivos turísticos e incluso de empresas maquiladoras, entre otras; son consideradas como un error que dañará a la economía de México y afectará no sólo a los negocios, sino también a la clase trabajadora.

Al respecto se han manifestado los diputados federales de Morena, Tatiana Clouthier, del PT Santiago González y Gerardo Fernández Noroña; así como el diputado local morenista Ramiro González y los activistas sociales, Liliana Flores Benavides y Raúl Rubio.

De igual forma consideraron que la cuarentena debe ser dirigida a los adultos mayores, para evitar que se contagien de esta enfermedad.

Tatiana Clouthier, diputada federal de Morena comentó que conforme avanza la curva de la enfermedad y lo que se ha visto en otros países nos debe dar una idea de cómo actuar tomando en cuenta la salud, pero no olvidando los demás sectores.

"Tomarlas (medidas) con anticipación puede generar problemas económicos más severos y más graves", comentó Clouthier.

De igual forma el asambleísta del PT Gerardo Fernández Noroña remarcó que "no se trata de que cada quien haga lo que dé la gana, de imitar las estupideces mayúsculas de lo que se está haciendo en el mundo. Se está equivocando el mundo caray, es como que no deba respirar porque te vas a morir de la contaminación, te mueres de no respirar es absurdo lo que está planteando".

Mientras que Santiago González, diputado federal del PT, dijo que, si es importante el resguardo, sin embargo, en su mayoría para adultos mayores ya que siguiendo las medidas de higiene se puede evitar el contagio y calificó de erróneo el cierre de comercios.

"Creo que los grupos vulnerables son los adultos mayores de 65 y más, por lo que ellos deberían tener mayores consideraciones y resguardos, a diferencia de la mayor parte de la población", remarcó Santiago González.

Al respecto, el diputado local de Morena, Ramiro González, puntualizó que las medidas tomadas de cierre de negocios son irresponsables, ya que no se pidieron opiniones y no se tomaron en cuenta las repercusiones negativas que se tendrían.

"He visto de todo, medidas irresponsables como el cierre de comercios y restaurantes, que no van acompañados de ningún sustento... Por ejemplo, el alcalde de San Pedro anuncia un cierre de todo y eso conlleva a que mucha gente quedo desempleada", explicó el legislador de Morena.

En tanto, la activista Liliana Flores Benavides, comentó que puede haber mayores problemas por la falta de economía y medidas extremas que se tomaron en torno a la emergencia, por lo que pidió mayor atención al tema.

"Los ansiosos, demandantes para que el gobierno tome medidas extremas y radicales en torno al coronavirus, no han entendido que va a morir más gente con la crisis social y económica que se avecina, que las muertes por la pandemia", explicó Benavides.

De igual forma el activista Raúl Rubio, indicó que las acciones tomadas por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador están bien realizadas a pesar las presiones de la oposición.

Además señaló que las acciones tomadas por el alcalde de San Pedro Miguel Treviño "es totalmente descabellada y que pega a la actividad económica y a la clase trabajadora".