Diputados y abogados 'chocan' por 'tarifazo'; nueva Ley de Movilidad desata polémica

Luego de que los transportistas invocaran un artículo transitorio de la nueva Ley de Movilidad Sostenible y Accesibilidad para afirmar que la posibilidad de aplicar el "tarifazo" es real, legisladores locales, expertos y activistas chocaron por la legalidad de éste.

Mientras la presidenta de la Comisión de Transporte del Congreso local, Julia Espinosa, y el abogado experto en el tema, Gamaliel Garza, afirmaron que sí se tiene que desahogar la sesión del 13 de diciembre que se declaró en permanente, incluso bajo la figura del Consejo Estatal del Transporte y Vialidad (CETyV).

Al respecto, la vocera de Únete Pueblo, Rocío Montalvo, señaló que dicho organismo ya desapareció, por lo que el acto no sería válido.

A ella se le unió el también abogado Federico Fernández, quien dijo que la sesión sí tendría que finiquitarse, pero ya no en el seno del CETyV.

En todo caso, afirmaron Montalvo y Fernández, hay que esperar 30 días para que se conformen la Junta de Gobierno del nuevo Instituto de Movilidad y Accesibilidad (IMA), pues a ese órgano se le dio la facultad de definir el esquema tarifario.

La diputada Julia Espinosa de los Monteros recalcó "tenemos que hacer todo conforme a la ley, el CETyV tendrá que volver a convocar para cerrar la sesión permanente y tendremos que ver, a lo largo de los próximos días, cómo va a quedar el Instituto, la conformación de la Junta de Gobierno".

Y la activista Rocío Montalvo subrayó que "ya con la publicación de la Ley de Movilidad desaparecen el Consejo del Transporte y desaparece lo que es la Agencia Estatal del Transporte (AET); entonces todos los actos que realizamos, como es el tema de la tarifa, quedan fuera de estas nuevas discusiones".

Pero la legisladora local de Morena refirió que ya hay fecha para reanudar la sesión, para el miércoles 15 de enero.

El abogado Garza puntualizó que si no se cierra el proceso de la discusión del aumento de la tarifa bajo la figura del CETyV los transportistas recurrirán al amparo, pero su homólogo Fernández precisó que nada ganarían porque la ley es clara al indicar que éste ya desapareció.

"Si el consejo quedó en sesión permanente, entonces hasta que se discuta todo lo que se iba a discutir dentro de la sesión no se puede cerrar, tendría que concluirse de cierta forma para que entonces entre en vigor la nueva ley", puntualizó Garza.

"Hay una sustitución de órganos, el transitorio no alcanza a desvirtuar que el consejo ya no va a existir y que ahora la junta asume esas atribuciones, solamente se refiere al procedimiento, vamos a decir, no al órgano competente sino a qué reglas o qué camino debe seguir el competente para resolver", apuntó Fernández.

El jueves, El Horizonte publicó que el sector transportista se aferra al aumento a las tarifas al señalar que el artículo noveno transitorio obliga a cerrar todo proceso abierto bajo la anterior ley por lo que se tiene que discutir y, en su caso, aprobar el "tarifazo" el cual según la propuesta de la AET sería de 16.7 por ciento.

Sobre el tema, este rotativo buscó a Noé Chávez, director de la Agencia Estatal del Transporte, pero no contestó llamadas, ni mensajes.