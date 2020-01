Diputados retrasan arranque de periodo en Congreso

De acuerdo con el artículo 55 de la Constitución se establece que el periodo debe iniciar el 1 de febrero, el coordinador del PAN señaló que se llegó a un acuerdo entre las bancadas.

"El acuerdo no es acuerdo la ley dice que el período inicia el primero de febrero el periodo iniciará el primero de febrero y la primera sesión será el día 4 que es el día hábil posterior.

"El período inicia el primero de febrero no se puede mover, es constitucional hay que ver qué dice la ley. Los usos y costumbres no están por encima de la Ley, el periodo arranca el primero de febrero, la primer sesión va a ser el día 4 porque el segundo período no es con sesión solemne viene bien claro en el reglamento", señaló el panista.

El diputado se "escudó" en lo que señala el reglamento donde se aclara que el primer periodo debe iniciar con sesión solemne, sin embargo, no así para el segundo periodo.

De la Fuente, dijo que el periodo arrancará el 1 de febrero, pero no aclaró si los legisladores estarán presentes o no en el recinto, al cuestionarle sobre los diputados que estuvieron de acuerdo el panista dijo que la mayoría accedieron al no decir algo al respecto.

"Nadie manifestó algo contrario.... estuvimos casi todos, a la diputada Claudia no la vi, yo me fui poquito antes, (sobre Ramiro González) estuvo la diputada Julia en su representación", dijo.

En tanto el diputado Ramiro González de Morena, dijo que aunque no estuvo presente en dicha reunión y justificó el cambio de fecha.

"El acuerdo creo, yo no estuve en la reunión, pero el tema radica en que la primera sesión oficial fuera el día martes por el tema de los días de asueto, hay que recordar que nosotros como diputados, no es nada mas de venir nosotros tenemos que hacer venir a todo el Congreso a todo el personal de base, asesores, entonces para no iniciar el periodo el sábado e irnos hasta el día martes, por eso empezamos de forma continua el martes", expresó.

Agregó que, cuestionó a Oficialía de Partes si era correcto lo acordado, a lo que obtuvo una respuesta positiva.

"Lo que me dijo Oficialía Mayor, es que constitucionalmente si tiene que ser específicamente cuando inicia un año, eso tiene que ser en septiembre, cuando es inicio de periodo no necesariamente", afirmó el coordinador de Morena.