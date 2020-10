Legisladores buscarán 'parar' a Manuel de la O

Monterrey.- Diputados locales por Morena en Nuevo León estudian el poder "amarrarle las manos" a Manuel de la O Cavazos para que ya no sea él solo quien decida qué se abre y cierra de la economía, pues dijeron que ya "ha causado mucho daño".

Legisladores de Morena señalaron que están de acuerdo en crear un órgano plural conformado por diputados locales, ciudadanos, expertos de salud y en materia económica para que decidan si es necesario otro confinamiento para evitar los contagios de Covid-19.

El anuncio ocurre luego de que De la O informó que analiza un nuevo cierre ante el incremento de casos de coronavirus y fallecimientos relacionados con la enfermedad.

Dicho pronunciamiento se suma a voces de organizaciones civiles y abogados, quienes exigen que el secretario de Salud ya no decida los cierres, ya que este se basa sólo en puntos de vista de salud y no en otras implicaciones de tipo económicas.

En entrevista, Ramiro González, coordinador de la bancada de Morena, señaló que la reapertura de los negocios y empresas debe estar coordinada con los entes de gobierno y también con otras instancias.

"Lo que podemos exhortar es al doctor Manuel de la O y al gobierno a que precisamente tenga esas reuniones y se coordine con los diferentes entes. "Podemos ayudar nosotros a coordinar e incluso a ver un tema presupuestal desde lo que esté en nuestro ámbito lo podemos hacer con gusto, seguramente vamos a participar", afirmó Ramiro González.

De igual forma se pronunció el diputado Armando Torres, quien enfatizó "yo creo que se puede integrar un órgano plural en el que participen otros entes representativos de la sociedad".

Y agregó que hay riesgos de que se lucre con la pandemia, y aseveró que las acciones del estado sólo se han dedicado al cierre, pero no a cómo pueden abrir sin el riesgo de que haya un contagio mayor por Covid-19.

"Siempre he manifestado que la reactivación económica debe de estar coordinada con todos los entes de gobierno y con todas las cámaras porque sí, efectivamente tenemos un problema fuerte de salud pero no se ven los cómo; no se ven los escenarios porque son decisiones tomadas unilateralmente", explicó Armando Torres.

Salud amaga con multas de $1 millón a comercios

Sanciones de hasta $1 millón de pesos son las que se aplicarán a los negocios que incumplan con las medidas sanitarias impuestas por la Secretaría de Salud, anunció su titular, Manuel de la O Cavazos.

El funcionario dijo en entrevista que se deben reforzar los protocolos sanitarios, ya que advirtió que de lo contrario las empresas o negocios serán multados también con suspensiones de actividades.

"Los vamos a sancionar, no nada más con una suspensión de actividades sino con multas que serán mucho más superiores para tratar de cuidar a los neoleoneses, las multas podrían ser de hasta $1 millón de pesos", enfatizó De la O Cavazos.

´Bronco´ pide no salir el fin de semana

Mediante un video, el gobernador del estado, Jaime Rodríguez Calderón hizo un llamado a los nuevoleoneses a no salir de sus casas durante el fin de semana, y remarcó que esta petición la hace por el incremento en los contagios, hospitalizaciones y defunciones por Covid-19.