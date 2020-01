Diputados locales exigen a AMLO cumplir con apoyos al transporte

Tras el anuncio realizado por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de dar subsidios al transporte para con ello evitar un aumento a las tarifas, fue bien recibido por los diputados locales, quienes solicitaron que esa promesa no quede solo en el discurso, sino sea llevada a la realidad.

El coordinador de la bancada del PRI, Francisco Cienfuegos, puntualizó que al entregarse esos apoyos, deben de fiscalizarse para que no sean un "cheque al portador".

"Pero que no sea un cheque al portador ni para el gobierno del estado, ni para las empresas, tiene que haber una mejora en el servicio antes de que el subsidio se otorgue si no estaría pasando lo mismo se enriquecen pocos, el beneficio es para pocos y los que siguen sufriendo son los usuarios del transporte que es algo que nosotros estaremos puntuales revisando que no sea de esta manera", expresó el priísta.

La situación en la que ahora busca ayudar el mandatario federal, dijo el legislador local, es una muestra de que el gobierno estatal nunca tuvo una solución para el problema.

Puede interesarte...

"No hubo nunca una solución por parte del gobierno del estado y que la sensibilidad del ejecutivo puede venir a poner orden en esta materia, vuelvo a repetir el subsidio que se llegue a otorgar tiene que ser condicionado a la mejora y calidad en el servicio del transporte público", recalcó el priísta.

Por su parte, el coordinador de Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio, señaló que el mandatario ahora está obligado a cumplir con dicho apoyo para que no aumenten las tarifas de las rutas urbanas.

"Espero que esas sean realmente palabras verdaderas, si es así la ciudadanía se lo va a agradecer, el sistema de transporte ciertamente se va a despresurizar y tendremos mayor margen para reestructurar las rutas y dar un mejor servicio en menor tiempo con menor costo, pero del dicho al hecho hay mucho trecho, entonces vamos a ver si las palabras del presidente se materializan en actos", afirmó Colosio.

De igual forma, la diputada de Movimiento Ciudadano Mariela Saldívar, expresó que se debe invertir también en un transporte más moderno.

El domingo, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se comprometió apoyar al estado para que no se dé un alza a las tarifas del transporte urbano.

Puede interesarte...

En su mensaje, durante la entrega de becas a jóvenes estudiantes, el mandatario federal apuntó que los apoyos serían a través de financiamientos a fondo perdido, pero no detalló si serían a las empresas transportistas o al gobierno del estado de Nuevo León, para incrementar los sistemas de movilidad urbana en la metrópoli regia, como el Metro o Ecovía.