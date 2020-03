Diputados deberían sesionar de manera virtual: Luis Susarrey

El diputado local de Acción Nacional, Luis Susarrey señaló que el Congreso de Nuevo León debería abrir una liga en donde se puedan conectar los 42 diputados y sesionar de manera virtual, en lugar de cancelar el trabajo legislativo por completo.

Ello luego de que se planteó horas atrás con motivo de la cuarentena para prevenir contagios de COVID-19 entre los diputados, trabajadores y visitnates en el Congreso local.

Además, comentó el legislador del albiazul, esta decisión no se había consultado con todos los congrssistas, debido a que él no estaba de acuerdo y nadie le había pedido su opinión.

Por ello indicó tras dejar un documento en el municipio de San Pedro, que se cuenta con la tecnología necesitaría para no interrumpir los trabajos y evitar un mayor rezago en los diversos temas prioritarios.

"Deberíamos abrir una liga donde nos podamos conectar de manera virtual los diputados. Somos 42 personas, podemos sesionar a distancia sin ningún problema y votar a distancia. Hay tecnología suficiente en el Congreso para que podamos tener una sesión de este tipo.

"En el chat de los Diputados nos dijeron que no había sesión y ya. Pero yo pienso que es una decisión en la que debimos haber participado todos los Diputados. Yo no sé quién la tomó pero a mí nadie me preguntó qué opinaba", comentó el blanquiazul.

Susarrey sostuvo que es una responsabilidad del Poder Legislativo continuar trabajando para servir a la población en estos casos de contingencia para los cuales se necesita tener autoridades presentes.

"El Poder Legislativo tiene que estar trabajando con las medidas de seguridad que sean necesarias. Obviamente tenemos que cerrar nuestras oficinas de enlace, no andar saliendo a la calle y esas cosas, lo entiendo, pero yo pienso que el trabajo de oficina no nada más sí lo podemos hacer, es nuestra obligación que no se detenga", enfátizó.

Dentro de los asuntos pendientes del Legislativo de Nuevo León debe quedar sentado antes del 24 de abril la sanción que corresponde a dicho poder, fijar al Gobernador Jaime Rodríguez y al Secretario de Gobierno Manuel González, lo cual expuso Susarrey Flores, seria preocupante la posibilidad de que quieran "patear el bote seis meses más".

Añadió que él convocaría a sesionar para la comisión de Economía, la cual preside, pues tienen asuntos pendientes, y no ve inconveniente para hacerlo; además, hizo un llamado para estar al pendiente de que ningún Diputado tome esta cuarentena como pretexto para irse de vacaciones, por otra parte descartó ver esto como una posibilidad de descanso, ya que se tiene mucho trabajo pendiente.