Diputados acusan a MC de politizar juicio político contra 'El Bronco'

Advierten coordinadores del PAN, PRI y Morena que no permitirán aprovechamiento mediático

Los coordinadores de las bancadas del PAN, del PRI y de Morena en el Poder Legislativo de Nuevo León exigen al senador Samuel García y al partido Movimiento Ciudadano dejar de tratar de politizar y sacar provecho del proceso para destituir al gobernador Jaime Rodríguez Calderón.

Esto, luego de que el legislador federal presentó en la Oficialía de Partes del Congreso una petición de juicio político en contra del mandatario, mientras la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve una controversia promovida por el jefe del Ejecutivo estatal, en contra del procedimiento para sancionarlo por utilizar en 2018 a 572 burócratas en recolección de firmas para su candidatura presidencial.

Ante esta situación, el líder de los asambleístas del PRI, Francisco Cienfuegos, remarcó que esta situación es una muestra del doble discurso de MC, ya que el juicio político era la vía correcta para castigar al gobernador desde el primer momento, incluso dijo se perdió tiempo con el proceso anterior, ya que no quisieron seguir las reglas.

"Es un doble discurso de MC que se han mostrado oportunistas en el caso y que desde un inicio no quisieron seguir las reglas que el PRI mencionó era el camino a seguir. Nosotros vamos a esperar que lleve el curso normal, si les entró prisa deben contemplar que la ley y los procesos deben estar bien sustentados para que no pase lo que ya pasó con el proceso sancionador que propusieron y seguiremos en nuestra postura", apuntó el priísta.

Por su parte, el panista Carlos de la Fuente comentó que no dejarán que el senador dicte la agenda que debe llevar el Congreso del estado, además dijo todo parece ser un "pleito arreglado".

"Hay una gran cantidad de solicitudes de organismos en la Comisión Anticorrupción contra varios funcionarios de este gobierno estatal que están detenidas porque el presidente de la comisión solicita verlo con carácter de urgente cuando la comisión no ha sacado otras solicitudes.

"Ellos traen su propia agenda... Yo lo manejé desde el primer día, casualmente ellos son los jurídicos y son los que hacen las cosas mal y ahora se quieren subir a un escenario, manejar la agenda del Congreso, para entregarle al gobernador todo en charola de plata, como lo hicieron con la sanción directa, lo que he venido solicitando y no sólo al senador, sino a todos los personajes, que trabajen desde su trinchera", afirmó el panista.

En tanto, Ramiro González, coordinador de Morena, expresó que no están en contra de la legalidad; sin embargo, no está de acuerdo en que se haga de esto un tema mediático a favor del senador Samuel García.

"No estoy de acuerdo en que se tome una bandera mediática para llevar agua a su molino político. Recordarán que cuando se inició el proceso, el mismo senador Samuel García dijo que el juicio político no era una vía, por lo que MC rechazó y dijo que se tenía que sancionar en base al resolutivo del tribunal, no ganaron y advertimos que se dejaban vicios, ahora que quieren tomar otra ventaja mediática más que jurídica para, otra vez, hacer ruido... Como los bonos del senador en las encuestas están bajando, ahora quiere subirse otra vez al carrito del golpeteo al gobierno y otras instituciones", subrayó el morenista.