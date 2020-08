¿Por qué un joven de Los Mochis regresó un 'Chocorrol' que le salió extra a Monterrey?

MONTERREY.- La deliciosa historia fue compartida a través de redes sociales por un joven identificado como Daniel Douriet, originario de Los Monchis, Sinaloa.

En una primera publicación el joven asegura que en una ocasión compró un paquete de Chocorroles, normalmente, siempre vienen dos, pero en el empaque solo venía uno.

Indignado, Daniel, le escribió a Marínela México para hacerles saber lo sucedido. La empresa le respondió solicitándole sus datos personales y del empaque. Sin embargo, Marínela nunca reaccionó ante la falta del producto elaborado de chocolate.

Tres meses después Rodolfo Garza, un joven de Monterrey se puso en contacto con Daniel ya que cuando él compró unos choco roles no venían dos sino tres panecitos en el empaque.

"Oye we no me lo vas a creer, pero me lo pusieron a mí jaja me vinieron 3 choco roles y es un paquete normal de dos. Dime a donde te lo mando aquí lo tengo", escribió Rodolfo en Facebook.