Dice estado que CARA no desaparece

Después del reclamo que han encabezado los padres de familia del Centro de Alto Rendimiento Académico (CARA), la Secretaría de Educación negó que el programa que llevan los menores vaya a desaparecer sino al contrario se va a reforzar.

El pasado 27 de febrero El Horizonte dio a conocer que de acuerdo a los padres de familia, el estado ponía ´trabas´ en la currícula de los estudiantes de tal forma que quitaron materias que antes llevaban los "niños genio" y que al parecer la intención era convertirlo en una escuela ´regular´.

Aunado a lo anterior, manifestaron que se había perdido la esencia del Programa de Talentos, pues antes se aplicaba un examen a quienes buscaban ingresar para verificar que cumplían con el IQ para poder llevar esta educación, pero ahora ya no se hace así.

No obstante, María de los Ángeles Erisúrriz, titular de la Secretaría, afirmó que el programa no va a desaparecer e insinuó que el responsable de no realizar el examen de admisión es el coordinador del mismo.

"En todo momento se les ha dicho que el programa no desaparece al contrario se está reforzando el programa se está reforzando y cada niño que llega se le tiene que atender ahí", comentó.

"Ahí habrá que verlo con el coordinador, por eso estamos trabajando en forma continua con todo el equipo", continuó la funcionaria.

Al cuestionarle a quién se refería con el coordinador o sí este se trata del fundador del Programa, Juan José Quintero, no respondió.

En días pasados, los afectados impulsaron un plantón afuera de la dependencia y posteriormente realizaron la petición de firmas a través de un portal de internet para exigir la destitución de la titular, María de los Ángeles Erisúrriz ante su falta de atención.