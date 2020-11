Se han arrestado un total de 4 personas por no usar cubrebocas: Manuel de la O

NUEVO LEÓN.- Después de publicado el decreto de Salud en el que se establece como obligatorio el uso de cubrebocas, a cinco días de que entró en vigor, ya se han realizado cuatro arrestos, informó la Secretaría de Salud.

En la rueda de prensa diaria, el titular de esta dependencia Manuel de la O Cavazos, dio a conocer a través de dos vídeos cómo dos personas fueron arrestadas por la Policía Municipal a causa de no portar el cubreboca.

Los hechos, según el funcionario, sucedieron en una plaza pública de Cadereyta y otro más en García, en los cuales no se especificó el lugar exacto de la imputación.

"Eso sucedió en el municipio de García donde una persona es arrestada por no utilizar el cubrebocas agradezco al alcalde Carlos Guevara también al alcalde alcalde Ernesto Quintanilla de Cadereyta que también implementó algunas acciones para fomentar el uso de cubrebocas el objetivo no es arrestarlos porque estas personas fueron arrestadas el objetivo es que cumplan es muy fácil cumplir así que no descuiden las medidas sanitarias para que no sean arrestados es conveniente utilizarlo", agregó.