Dan 'préstamo' millonario a Ecovía, pero Auditoría ve desvío de recursos

Monterrey, Nuevo León.- El gobierno de Nuevo León ha inyectado desde 2016 una "millonada" a la Ecovía en calidad de "préstamo" sin haber recuperado ni un sólo peso, dicha situación asegura la Auditoría Superior del Estado (ASE) es un claro desvío de recursos.

La ASE remarcó en su análisis fiscal, que al cierre del 2019, dichos "préstamos" sumaban $115 millones 163,563 pesos, no obstante, la líder de Únete Pueblo, Rocío Montalvo, aseguró que según reportes financieros de Metrorrey, al término de 2020, el monto ya ascendía $145 millones de pesos.

Metrorrey está encargado de la Ecovía, pero los "préstamos" los realiza la Secretaría a cargo de Manuel Vital, Desarrollo Sustentable (Sedesu), la cual se ampara en un "Convenio de Colaboración Administrativa" que se firmó el 13 de octubre del 2016.

Los "préstamos" se destinan a la operación del sistema, porque desde sus inicios, la Ecovía operaba con déficit financiero.

Ante tales "desvíos", la ASE propone "dar vista a la autoridad investigadora", es decir, denunciar el hecho ante el ministerio público, según se consigna en el dictamen de la revisión de la Cuenta Pública 2019 de Metrorrey, enviada en marzo pasado al Congreso local.

"Esta observación no se solventa debido a que no proporciona evidencia documental del contrato de préstamo ni del programa de pagos de los recursos económicos transferidos a Ecovía", señala la Auditoría Superior del Estado en el documento.

Desde el 13 de octubre de 2016, el gobierno del estado requisó la Ecovía a la concesionaria "Servicios de Transportes Tecno Ecológicos S.A. de C.V." argumentando que ofrecía un servicio de mala calidad e inseguro.

Hasta la actualidad, la requisa continúa, pero la vigencia de la concesión por lo cual tanto gobierno como la empresa operan unidades y obtienen ingresos.

Montalvo aseguró que al inyectarle recursos a un sistema compartido con una compañía privada, el gobierno estatal incurre en un delito.

"Le está inyectando recursos, aparte de los camiones, le inyecta recursos, la misma ASE ha hecho observaciones de que eso es como un desvío de recursos, porque es una empresa privada y el gobierno no puede apoyar a una empresa privada", afirmó la activista.

En su reporte, la ASE abunda que tan sólo en el 2019, Metrorrey gestionó "apoyos extraordinarios" por $36 millones 034,500 pesos supuestamente para gasto corriente, pero los terminó destinando a Ecovía.

Con esto, señaló el órgano fiscalizador, se violó la ley porque dicho "préstamo" no se formalizó en un contrato.

"Los recursos económicos recibidos no fueron registrados en cuentas por pagar y no se encuentran formalizados con un contrato de préstamo, contraviniendo al artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y artículo 15 de la Ley de Disciplina Financiera para el Estado de Nuevo León", indica la ASE en su resolución.

"Será difícil recuperar recursos": ASE

En sus observaciones, la Auditoría Superior del Estado le insiste al Congreso de Nuevo León "dar vista a la autoridad investigadora" pues de plano ve difícil que la Secretaría de Desarrollo Sustentable recupere el dinero.

Primero, señala, porque al no haber contratos ni plan de pagos de los "préstamos", no existen garantías ni fianzas y, segundo, es que en caso de que el estado levante la requisa y el estado le regrese a la empresa la totalidad de la operación, esta no estará obligada, pues su nombre no aparece en ningún documento.

"No se establece que al final de la requisa quien será quien continúe otorgando el servicio, ya que en caso de ser devuelta al concesionario ´Servicio de Transporte Tecno Ecológico, S. A. de C. V.´, este no participó en ningún momento en los convenios y contratos para el suministro de recursos a Ecovía, por lo tanto, consideramos de difícil recuperación los recursos que le han sido suministrados, tomando en cuenta además que estos recursos no están garantizados ni se cuenta con una fianza que los avale.

"Al considerar que estos recursos serán de difícil recuperación, el ente público no tiene registrada ninguna estimación para cuentas incobrables como lo establece la regla 5 del Acuerdo por el que se Emiten las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio", afirma la Auditoría Superior del Estado en la Cuenta Pública de 2019.

...Y Pasajeros pagan más

Mientras el estado le sigue inyectando millones al sistema de Ecovía, los pasajeros siguen pagando cada vez más y más.

Si bien, el gobierno del estado metió a la Ecovía rutas exprés color morado, todavía hay camiones guindos, cuyo precio del pasaje se eleva mes con mes.

En enero de 2014, cuando arrancó el sistema, el costo por boleto en esas unidades era de $11 pesos, pero como tiene un deslizamiento de $10 centavos mensuales, actualmente ya cuesta $16 pesos y debido a que la concesión es a 20 años, entonces subirá hasta $20 pesos.

Además, argumentando que están requisados, la empresa concesionaria quitó las rutas alimentadoras y los beneficios de descuentos por transbordos.

"Las alimentadoras han ido desapareciendo, hay un incumplimiento con el servicio de alimentación, que son las rutas alimentadoras.

"Tenía un cobro mínimo, era una transferencia, sin embargo, las fueron retirando", dijo Rocío Montalvo, líder del colectivo Únete Pueblo.

Por tal motivo, la activista recalcó que lo que debe proceder es que se levante la requisa y luego cancelar la concesión para que no haya ilegalidad en la inyección de recursos, se cancelen los aumentos y regresen las rutas alimentadoras.

"No se ha cumplido en el mantenimiento de las vías, en los corredores, en tema de seguridad, hay cinco concesionarios que están dentro y ha habido un incumplimiento.