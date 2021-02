Desconocen Paola González y Adalberto Madero, candidatura de Víctor Fuentes

Como un acto de "suplantación de identidad", es como Adalberto Madero, ex alcalde de Monterrey, y la diputada federal, Paola González calificaron la candidatura de Víctor Fuentes.

A decir de Madero, señaló que tuvo pláticas con personas de la dirigencia nacional las cuales, aparentemente le indicaron que no era válido el nombramiento que se hizo el día de ayer con los dirigentes estatales de los partidos que integran la Coalición "Juntos Haremos Historia en Nuevo León".

Me dijeron en México que en Morena no tiene dueños, que en Morena no es de cúpulas, que los dedos están amputados, es decir, que las cúpulas no existen en Morena y que los candidatos se van a elegir a través de una encuesta".

"El documento que ayer se distribuyó, lo más seguro es que es un documento apócrifo, falso, porque no existe ninguna candidatura sin voz, sin caras y este documento no tiene sellos y más aún Waldo Fernández firme en nombre de Morena sabiendo que no es militante de Morena, no está afiliado y no es dirigente, él es empleado de la candidata", manifestó Madero

Por su parte, la diputada federal, Paola González dijo que Fuentes Solís puede ser "un candidato fuerte" para la coalición, sin embargo, fue impuesto por el PT sin la conformidad de la coalición.

"Afecta en el sentido de que hay una coalición. Por lo que yo estoy aquí es para decir que Morena no puede estar fuera de esta candidatura de este municipio", alegó.

Señaló que para definir al candidato interno, tiene que ser sometido a una encuesta, en la cual no ha participado.

Morena tiene un proceso interno que nos permite a militantes y no militantes a inscribirse y someterse a una encuesta".

Finalmente, Madero recordó que mientras Fuentes Solís no renuncie al PAN, no podrá contender por Morena.

"Si no se ha inscrito y no ha renunciado al PAN, en México desconocen lo que se hizo ayer"

Hoy a las 6:30, Víctor Fuentes Solís definirá cuál es el rumbo que va a tomar con relación al posicionamiento de ayer.