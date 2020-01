Desconoce Estado contaminación que proviene de Ternium

Aunque un estudio del Centro Mario Molina reveló que los niveles de contaminantes PM2.5 y dióxido de nitrógeno aumenta a los alrededores de Ternium, el estado indicó que no existe certeza de que esto sea así.

El secretario general de Gobierno, Manuel González, dijo que no se debe alarmar a la ciudadanía, ya que esta situación es algo que se debe investigar.

"No tengo conocimiento, no hay seguridad de que eso sea así, yo no quisiera alarmar ni llevar una nota donde no es; habrá que revisar", expresó.

Este miércoles, El Horizonte publicó que tras un recorrido por el área de Universidad se pudo constatar la presencia de una costra rojiza que se acumula en la infraestructura, mueble y vehículos que rodean a la planta.

Sin embargo, el funcionario subrayó que tendrán que analizar con su equipo técnico, y sobre la recomendación que hizo el estudio de considerar una reubicación, expuso que no tenía opinión alguna.

"Hay que preguntarle a los técnicos si es así o no", puntualizó.

"No tengo opinión sobre eso", concretó González.

