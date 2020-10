Señala estado que CEE no tendrá más recursos para elecciones de 2021

Monterrey, NL.- Al resaltar que se convocará a la Comisión Estatal Electoral (CEE) y a los partidos políticos para que haya una reducción para el proceso electoral 2020-2021, el gobernador del estado, Jaime Rodríguez Calderón sostuvo que no habrá más presupuesto para la organización de los comicios.

En días pasados el órgano solicitó la cantidad de $1,250 millones de pesos al estado, monto que es más del 50% más que lo ejercido en el 2015 que fueron $804 millones de pesos, donde resultó electo Rodríguez.

"No habrá (más recurso). No es prioridad para mí estar pensando que tenga o no dinero la Comisión Estatal Electoral, es una decisión, yo no puedo quitarle dinero al sistema de salud, al sistema de educación o al sistema de seguridad para dárselo a la CEE", expuso.

El mandatario consideró que en lugar de hacer estas peticiones, el órgano debería dialogar con los partidos políticos, ya que reiteró que no tendrá el dinero que solicita.

"La garantización (elecciones) es de la CEE no mía, no es mi responsabilidad la elección, la elección es de la CEE y yo le estoy diciendo a la Comisión que no tendremos el dinero que el solicita, no habrá más impuestos, no puedo cobrar más impuestos, hoy esta la situación difícil"

"Vamos a convocarlo (consejero presidente) , le pediré a a Manuel que también convoque a los partidos para que todo mundo vayamos en una reducción, creo que esto lo podremos lograr", concluyó.