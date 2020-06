Descarta estado suspensión de venta o distribución de cerveza

Monterrey.- Contrario a información que ha circulado, el estado afirmó que no hay cambios en la distribución ni venta de cerveza como se ha especulado.

Así lo dio a conocer Jaime Rodríguez, gobernador de Nuevo León, quien dijo que desconoce de donde provinieron los rumores, por lo que descartó que se vaya a dar marca atrás a lo que ya se había acordado.

"No es cierto que vayamos a tomar una decisión respecto a la cerveza y a la distribución de la cerveza, no vayan a saturar otra vez los negocios porque creen que se va a acabar la cerveza", dijo el mandatario. "No se de donde salió, pero no hay tal cosa todo esta normal no hay absolutamente ninguna circunstancia debió ser alguien que quiere que se venda la que hay ahorita", concretó.