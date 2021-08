Desairan regios la consulta para enjuiciar expresidentes

Nuevo León.- La consulta popular contra los expresidentes de México fue desairada por los regios, pues se presentó una baja afluencia de ciudadanos en las mesas de recepción del voto.

De acuerdo con datos oficiales del Instituto Nacional Electoral, al llevar el 100% de las actas computadas, en el estado se tuvo una participación ciudadana de 3.5 por ciento. En total se contabilizaron 146,056 opiniones, de las cuales 142,701 fueron por el "Sí" enjuiciar a los exmandatarios, mientras que por el "No" votaron 2,606 ciudadanos y se registraron 749 anulaciones.

Cabe precisar que dicho proceso dividió opiniones, ya que algunas voces dicen que el ejercicio es demagógico, pero quienes la apoyan acusan al Instituto Nacional Electoral de realizarla de manera negligente, pues al hacerla después de las elecciones generó un gasto mayor y le restó fuerza a la consulta.

En un recorrido realizado por El Horizonte se pudo constatar la poca participación de los nuevoleoneses para participar en este ejercicio democrático. Cabe precisar que en el recorrido también se pudo apreciar que quienes acudieron a votar fueron principalmente adultos mayores.

"Yo digo que los deben enjuiciar, darles cárcel, y quitar en nombre de las avenidas que les pusieron a todos esos rateros, que se han enriquecido, es horrible la cantidad en que se han enriquecido todos ellos", dijo Ricardo Díaz, ciudadano que acudió a votar ayer.

No obstante, algunos otros ciudadanos consideraron que el Instituto Nacional Electoral no le dio difusión a esta consulta, por lo que, muchos de ellos no se enteraron.

"Yo pienso que no se hizo la difusión como se debería haber hecho, entonces ahí el INE falló mucho", expresó una ciudadana que acudió a votar.

PRI y PAN critican la consulta

Tanto para el PRI y el PAN en el estado el gasto generado por la consulta popular contra los expresidentes es un desperdicio que debió usarse en atender la actual pandemia de Covid-19 o en apoyar la reactivación económica.

Por medio de un boletín el dirigente estatal del PRI, José Luis Garza Ochoa, consideró que se desperdiciaron $500 millones de pesos en consulta que bien pudieron destinarse a la compra de más vacunas debido a la tercera ola del Covid-19.

"Eso demuestra que el gobierno federal emanado de Morena tiene mal sus prioridades porque continúan sin entender que México vive una crisis económica y de salud sin precedentes. Sin embargo, el PRI se mostró a favor de la participación ciudadana, pero lamentó que este primer ejercicio no tenga un propósito real, porque la justicia se aplica, no se consulta.

"El PRI está a favor de la participación ciudadana en la toma de decisiones, por eso expresamos nuestro respeto a los ciudadanos que decidieron participar, pero nosotros consideramos que esos recursos mejor debieron destinarse a la compra de más vacunas para proteger el grueso de la población", remarcó el líder priista en su escrito.

De igual forma, el líder de la bancada panista en el Congreso de Nuevo León, Carlos de la Fuente y el exdirigente del PAN en el estado, Mauro Guerra coincidieron en que la consulta es un distractor para que la población no vea los resultados del combate a la pandemia del coronavirus.

"La consulta fue un distractor del Presidente para que la gente no vea los malos resultados en la estrategia contra el coronavirus, la delincuencia como se está desbordando en el país y sobre todo del resultado electoral del pasado 6 de junio donde el partido del presidente y sus aliados no consiguieron la mayoría absoluta que tenían", recalcó De la Fuente.

Por su parte Guerra indicó que calificó la consulta como un capricho por parte del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Hoy vemos lo que ha sido el sinónimo de la actual administración federal, la priorización de temas personales, de caprichos personales del presidente, por encima de asuntos de mayor relevancia, como el tema de la vacunación para todos los mexicanos, la adquisición de medicamentos oncológicos para nuestros niños y las mujeres.

"La utilización de distractores para desviar la atención del baño de sangre en que se encuentra sumergido el país; la polarización entre mexicanos. El día de hoy, lo que debería ser una consulta ciudadana a los expresidentes, se está convirtiendo en un referéndum de desaprobación hacia el gobierno de López Obrador, que ha preferido malgastar $528 millones de pesos, mientras hay muchas más prioridades.

"Esperamos que haya una disculpa pública por el daño que se hace al país con estos caprichos y que se destine toda la fuerza de la Federación para salvar vidas de los mexicanos ante esta nueva ola de contagios", recalcó Guerra.

Líderes sociales culpan al INE por baja participación

Líderes sociales a favor de la consulta popular contra los exmandatarios y representantes de Morena acusaron al Instituto Nacional Electoral (INE) de ser negligente para realizar dicho ejercicio ciudadano fuera de tiempo que deriva en un gasto mayor y una baja participación ciudadana.

Norberto de la Rosa, representante legal de la Comisión Mixta de Colonias de San Pedro (Commix), dijo que la consulta se hizo de manera negligente por parte de los órganos electorales.

"Desafortunadamente el INE actuó o la realizó con mucha negligencia, porque en lugar de hacerla en el tiempo adecuado que fue el día de las elecciones para evitar tanto costó, cómo lograr una mayor participación de la expresión voluntad del pueblo elimina los tiempos los disloca para hacerla una en un tiempo y en otro, por lo que le resta fuerza, porque la gente se cansa de estar políticamente hablando de esos temas", remarcó De la Rosa.

Por su parte, Viridiana Lorelei Hernández, delegada con funciones de presidenta estatal de Morena en Nuevo León, dijo que la validación de la consulta tuvo un proceso amplio y no es una ocurrencia.

Abundó que es momento histórico para el país y que la consulta representa un avance en la democracia.

"El efecto de la consulta popular que hoy estamos viviendo es histórico para marcar un parteaguas en el país que busca ser democrático", apuntó Viridiana Lorelei Hernández.

´Consulta fue un acto demagógico´: especialistas

La Consulta Popular contra expresidentes de México realizada durante este domingo es considerada por expertos como un acto demagógico con tintes políticos.

Gilberto Miranda, analista político, explicó que lo único que se obtendrá como resultado, es un efecto político, ya que "jurídicamente no cambia nada de lo que ya pudo haber hecho el gobierno federal".

Y agregó que "esta consulta en términos reales no tiene ningún otro efecto más que el político y el de la percepción de la opinión pública. Genera más un litigio en los medios que un litigio en las instancias legales".

Por su parte, la politóloga, Lourdes López consideró la consulta como un acto demagógico por parte del actual gobierno federal.

Y abundó que en ninguno de los escenarios pasará algo realmente trascendental, incluso si logra la cantidad de participación para que la consulta sea vinculante.

Se ´olvidan´ de votar y se van a Saltillo a comer y beber

Decenas de regiomontanos fueron vistos ayer domingo en Saltillo, Coahuila, el motivo, ir a comer y beber, ya que en Nuevo León hubo "Ley Seca" por la Consulta Popular contra los expresidentes de México.

En Coahuila, producto de una petición de la Canirac, el gobierno del estado determinó que basado en la Ley Electoral no era obligatorio imponer "Ley Seca" y que además resultaría perjudicial para el proceso de reactivación económica.

En ese sentido desde muy temprano y en el transcurso del domingo la Canirac reportó que en muchos restaurantes y bares se presentó una afluencia inusual de comensales regios.