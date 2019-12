Desafían prohibición y venden pirotecnia de forma clandestina

Al menos dos vendedores de pirotecnia fueron observados ofertando sus productos en plena vía pública en el cruce de Morelos y Juárez, en el primer cuadro de Monterrey, a la vista incluso hasta de los policías de Monterrey que realizaban recorridos por dicho sector.

Esto pese a que las autoridades prohibieron las ferias del cohete en los municipios de área metropolitana, estos se comenzaron a vender de manera clandestina de manera informal y por medio de las redes sociales, donde se han publicado ofertas, en donde los vendedores explican al cliente los puntos de entrega y las cantidades que pueden vender.

En el centro de Monterrey, en el Mesón Estrella, las calles Colegio Civil, 15 de Mayo y hasta en Juan Ignacio Ramón se observan los vendedores de pirotecnia sin que ninguna autoridad los sancione.

"Tenemos tres bolsas de cebollitas por $20 pesos jefe, pero le puedo conseguir palomas, esas están a cuatro por $10 pesos, también tenemos bolsitas con chifladores, luces y palomas de las chicas por $50 pesos, nada más diga y ahorita hablo para que se las traigan", explicó uno de los

vendedores por la calle Colegio Civil.

Otra mujer que llevaba aun pequeño en brazos y a una niña pequeña ofreció los "combos" de pólvora por $50 pesos o bolsas de palomas, aunque por algunos minutos desconfiaba y no quería dar información.

"Tengo bolsas de $50 pesos, pero si me compra varias le hago precio; también tengo las cebollitas de luces de tres por $20 pesos, pero a ver, no, no se crea, porque usted ha de ser de comercio y me va a quitar la mercancía o el dinero como ayer, porque ayer vinieron también", expresó la vendedora informal.