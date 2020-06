Deportivos Alpino Chipinque y Campestre evidencian mentira de Manuel de la O

Los deportivos indicaron que no fueron suspendidos como lo afirmó en conferencia de prensa el secretario de Salud estatal

Luego de que el gobierno del estado de Nuevo León aseguró que realizó cierres de los clubes Campestre y Alpino Chipinque, estos lo desmintieron.

Por medio de comunicados, los deportivos indicaron que no fueron suspendidos como lo afirmó en conferencia de prensa el secretario de Salud estatal, Manuel de la O Cavazos, porque, en el caso del Alpino, ni siquiera estaban abiertos, y en el caso del Campestre sólo hubo visita de inspección, pero no aplicaron ningún cierre.

"Estimados socios: Esperando que usted y su familia se encuentren bien, reciban un cordial saludo. En publicaciones de diferentes medios de comunicación sabemos que el día de hoy 1 de junio (ayer) anunciaron que el Club fue cerrado por las autoridades por no ser de actividad esencial, lo cual es totalmente falso, ya que por el momento sólo estamos manejando el servicio de Drive Thru los fines de semana", publicó en redes sociales la administración del Alpino Chipinque.

En el caso del Campestre, en un comunicado dirigido a socios, el club reiteró que no hubo suspensión porque no se les notificó, pero que mientras no tengan claro "qué terreno pisamos", por voluntad propia suspendió los servicios hasta nuevo aviso.

"Les comunicamos brevemente los sucesos del día de hoy en los que después de recibir y atender una visita de inspección de Salud estatal, en cuya acta resultante no se establece ninguna suspensión a nuestras actividades", indica el comunicado.

Mientras no hay actividades, dijeron, se realizan acciones de limpieza y desinfección, en la víspera de abrir sus instalaciones.

Agregaron que están trabajando en la sanitización de las áreas, y siguiendo en espera de las indicaciones por parte de las autoridades para poder hacer oficial la reapertura del club, la cual indicaron se estaría llevando por etapas.