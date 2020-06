Denunciarán 'soborno COVID'; afectados irán a Fiscalía y CEDH

Monterrey.- Denunciar ante la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Comisión Estatal de Derechos (CEDH) es lo que exigen líderes de ONG´s ante el escandaloso caso de ´´soborno COVID´´, por el que a una mujer y a su familia les ofrecieron $50,000 pesos para hacerla pasar como paciente COVID a su madre.

El Horizonte publicó ayer el caso en el que, de acuerdo a testigos, un médico del Hospital La Carlota, de Montemorelos, ofreció esa fuerte cantidad de dinero a una familia del municipio de Terán para que aceptaran que su madre, enferma de diabetes, fuera registrada como caso de coronavirus pese a que la mujer salió negativa en la prueba.

"No es la primera vez que escucho esa versión. Si eso se está haciendo, es extremadamente grave, porque entonces estaríamos en un escenario donde la autoridad pública ve la pandemia de COVID como un negocio, porque entre más muertos haya de COVID más recursos públicos van a solicitar´´, señaló la abogada y miembro del Colectivo Nosotros Liliana Flores.

Insistió en que espera que la familia proceda por la vía legal, pues afirmó que hay argumentos suficientes para que la Fiscalía General del Estado o la Comisión Estatal de Derechos Humanos tomen el caso.

El Horizonte dio a conocer ayer que una familia de General Terán acusa al médico José Luis Sánchez Silva, del hospital privado La Carlota, de ofrecerles $50,000 pesos a cambio de aceptar inscribir a mamá como paciente COVID sin serlo.

El hecho ocurrió el pasado 5 de mayo, cuando la mujer presentó una infección urinaria y una descompensación por diabetes. Sin embargo, el médico que la atendió aseguró que ya no había nada que hacer más que ´´entregarla a Dios´´, pues ´´le habían dejado de funcionar varios órganos´´.

Fue entonces cuando ofreció a la familia el ´´soborno COVID´´ si firmaban que la paciente había muerto por coronavirus.

Al respecto, el líder de Vertebra, Gilberto Marcos, calificó como "perversa" esta situación y coincidió que se debe dar una investigación para poder dar con los responsables de querer alterar o inflar las cifras de COVID-19 en Nuevo León.

Agregó que también habría que investigar quién facilita el dinero al médico para hacer el ofrecimiento.

´´La misma contraloría tiene que ponerse a investigar si hay gente involucrada de parte del estado´´, sentenció.

Hace unos días, Brígida Ramírez Martínez, de 69 años de edad, había sido "desahuciada" por médicos del Hospital La Carlota, de Montemorelos. A sus familiares les dijeron que "no había nada que hacer" y les ofrecieron $50,000 pesos por firmar que la mujer habría fallecido por COVID-19.

Sin embargo, doña Brígida está bien y se recupera en casa. En exclusiva para El Horizonte, aseguró que ella nunca tuvo coronavirus y criticó que en los hospitales se quiera engañar a las personas como ella.

Ella misma afirma que sus molestias se debían a complicaciones por diabetes.

"Yo decía que yo no tenía eso porque a mí lo que se me subió mucho fue el azúcar y ellos decían que eso le habían dicho", afirmó. "Yo eso lo veo muy mal porque si no tiene uno esa enfermedad porque se le van a poner a uno, verdad, yo tenía azúcar y de los pulmones, los riñones, nada más", reprochó.