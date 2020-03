Denuncian que IMSS se niega a aplicar pruebas de COVID-19

Aunque el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que encabeza Karla López como delegada en Nuevo León, asegura que está realizando las pruebas de coronavirus, derechohabientes dicen que no es así.

De acuerdo a las autoridades de la institución de salud, en sus 71 unidades médicas los pacientes que son sospechosos son analizados, pero los beneficiarios del IMSS desmienten esta afirmación.

Así lo reveló Jéssica Aguirre, paciente de la Clínica 2, quien desde el 16 de marzo presentó distintos síntomas que se relacionan con el COVID-19, no obstante, se negaron a aplicarle una prueba.

"Ese lunes, a las 6 de la mañana, cuando presenté síntomas, salí con neumonía de la clínica, no me dejaron internada ni nada.

"De hecho, todo el trato en el IMSS estuvo súper mal, fui a urgencias cuando presenté los primeros síntomas y básicamente fue para decirme que hay muchos virus con diagnósticos que no eran y me mandaron con el médico general", señaló.

Aguirre quien dijo ser de la colonia Jardín Español en Monterrey, refirió que después de no gustarle el trato que recibió se atendió con una neumóloga particular, la cual le comentó que al tener tos, dolor de garganta, fiebre y dolor de cuerpo, reunía el perfil para tener el COVID-19, por lo que volvió a la clínica, pero ni así se la practicaron.

La afectada expresó que el viernes pasado fue al Hospital Universitario (HU) y ahí sí le hicieron la prueba, de la que tendrá información en estos días.

"Me la hicieron en el HU, pero ya después de que lo abrieron para otras personas enfermas que tuvieran síntomas, aunque no hubieran viajado, mientras presentaran los mismos síntomas porque por esa razón no me la querían hacer, porque no había viajado, aún teniendo todo cuadro", indicó.

El Horizonte realizó un recorrido por unidades como la 32, 4 y 68, ubicadas en Guadalupe. Ahí se constató que a los pacientes se les pregunta si tienen síntomas de la enfermedad y de ser así, los pasan a un cubículo donde supuestamente les toman la muestra.

Sin embargo, durante el recorrido se confirmó que a consideración del personal médico, nadie era "candidato" a la prueba porque a pesar de presentar la sintomatología, no tenían relación con personas infectadas o no habían viajado a sitios donde existe la enfermedad.

Ante esto, se buscó a la delegada del IMSS, Karla López; sin embargo, no hubo respuesta, sólo a través de un boletín se señaló que la institución ha venido exhortando a la población derechohabiente a que implemente la medida de sana distancia no sólo dentro de sus unidades, sino también en el exterior.