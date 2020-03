Denuncian desalojo de joven sampetrino de departamento porque su cuñado tiene coronavirus

Un joven sampetrino fue desalojado de su residencia en el Metropolitan tras trascender que su cuñado tiene Coronavirus en Utha Estados Unidos.

Sin previo aviso la administración de los departamentos del Metropolitan Center en Valle Oriente en San Pedro Garza García borraron la huella para el acceso de la torre al joven Santiago Caballero de 21 años negándole el acceso a su casa cayendo en un "despojo de alojamiento" al incurrir en un delito penal.

Caballero es hermano de la modelo e influencer sampetrina Mallory Caballero quien es novia del empresario Enrique "Kike" Gómez Junco quien recientemente dio a conocer que tenía el virus, pero sin tener ninguna complicación al apegarse a los protocolos sanitarios de aislamiento.

Sin embargo, al trascender en redes sociales está situación, los administradores de la torre ubicada en Valle Oriente tomaron el criterio de no dejar al joven Santiago Caballero, dejándolo sin acceso a recursos económicos e incluso con una mascota encerrada.

Ante este panorama su hermana Mallory ha pedido la actuación racional de los administradores del edificio ( Jorge y Roberto Safi) debido a que Santiago no ha tenido contacto con ningún portador del Covid19 y de manera arbitraria lo están dejando en la calle.

"Lleva dos noches durmiendo en hotel y Cora mi perrita está sola en el departamento sin agua, sin comida, hemos tratado de hablar con los dueños de la torre pero no han dando respuesta, solo nos comentan que hablemos con sus abogados.

"Hablé con mis abogados y me dijeron que mi hermano tiene que ir con un notario a que diera fe de que se está cometiendo por tercera vez un delito penal con un amigo gravando, ahora sí lo dejaron pasar", esto a penas el 19 de marzo, señaló la joven.

Mallory Caballero señaló que su hermano no pudo accesar a su casa desde el pasado 12 de marzo, al

día siguiente de que se supo que Kike Gómez Junco, también influencer tuvo coronavirus.

" Le pidieron que bajara a dejar algo a recepción y ya después no lo dejaron subir, el bajo sin su cartera, sin sus llaves, sin nada solo a dejar algo que le habían pedido a recepción.

"No hemos actuado legalmente, ni planeamos hacerlo ya que mi hermano y mi perrita ya están bien, mi intención nunca fue pelearme, solamente que permitieran a mi hermano vivir en su propio departamento, porque independientemente si tuviera COVID19 o no, la instrucción es quédense en sus casas, no acudan a hospitales. Y ellos estaban pidiendo totalmente lo contrario", agregó Caballero.