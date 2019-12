Denuncian 'arreglos y traiciones' de MC para ayudar al 'Bronco'

Para los coordinadores legislativos del PAN, Carlos de la Fuente, del PRI, Francisco Cienfuegos, y de Morena, Ramiro González, el dictamen presentado por Movimiento Ciudadano para sancionar al gobernador Jaime Rodríguez y a su secretario General de Gobierno, Manuel González, es un arreglo a favor del mandatario y una traición a la ciudadanía.

Los líderes parlamentarios coincidieron en que el proyecto sancionador, tal como se tenía era vulnerable para que el gobernador encontrase una rápida solución al tema y evitar el castigo, por lo que se pronunciaron a favor de un cambio de estrategia.

Cienfuegos, comentó que desde un inició su partido se pronunció por el juicio político, sin embargo, al no querer detener el proceso dieron su voto de confianza.

"Al día de hoy se ratifica lo que mencionamos desde el inicio el mes de septiembre, que debió haber sido un juicio político y no el proceso sancionador que hoy en día nos tiene entrampados, mediante un argumento o laguna jurídica con la Suprema Corte de Justicia, mientras eso no se resuelva no podremos avanzar.

"El diputado Jorge de León, comentó que si se continuara con la discusión del dictamen nosotros tenemos una modificación, el problema es que la propuesta del diputado Asael vino antes del proceso y ahí es donde se suspende por eso hace el uso de la palabra y lo puntualiza... Por eso su voto fue en abstención", comentó el líder priísta.

Por su parte, el coordinador del PAN, Carlos de la Fuente, puntualizó que el dictamen presentado por la Comisión Anticorrupción fue hecho por "externos" de Movimiento Ciudadano, lo cual es un "pase a gol" para el mandatario.

"Nosotros decimos que ese dictamen era un pase a gol para que el gobierno se pudiera inconformar y no ser sancionado y así nunca iba a haber sanción, por eso siempre hemos dicho que Movimiento Ciudadano y el gobierno del estado son comparsas, fueron comparsas en campaña, buscaron el voto de la ciudadanía juntos.

"Ellos traen su dictamen a modo como el que ellos presentan, no vamos a trabajar, ellos lo hacen al vapor, traían su dictamen a modo e insisto, ellos traen su negociación con el gobierno del estado, que no nos mientan", remarcó el panista.

En tanto, Ramiro González, expresó que la sanción se debe dar contra el mandatario, ya que este cometió una irregularidad, aunque por el sentido del dictamen presentado, sospechan de que hay un acuerdo entre Movimiento Ciudadano y el mandatario estatal.

"Si sancionamos en este momento, eso le serviría al propio gobernador de defensa. Y eso nos hace sospechar que pudiera haber inclusive un arreglo entre MC y el gobernador, porque la pone prácticamente una trampa en ese sentido", apuntó el morenista.

El Tribunal Electoral Federal del Poder Judicial de la Federación encontró culpable al gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez y a su secretario General de Gobierno, Manuel González de desviar recursos personales (572 burócratas) para la recolección de firmas para la candidatura de 2018.

Tras esto, los magistrados electorales federales urgieron al Congreso de Nuevo León, a sancionar al mandatario estatal y su subalterno, y les dio como plazo el 20 de diciembre de este año.