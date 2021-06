Denuncian ambientalistas: Por falta de presupuesto, Fundidora pasa de 'parque' a 'eventódromo'

Nuevo León.- De nueva cuenta el Parque Fundidora se ve obligado a sobreexplotar sus áreas verdes para lograr obtener ingresos, pues desde el pasado 13 de mayo, la zona llamada "de las S´ s" se encuentra cerrada, pues es utilizada para la realización de conciertos masivos.

La sobreexplotación de la referida área verde, durante el presente año es mayor, pues el número de días por mes que dicho lugar se cierra para eventos privados se ha incrementado 10 veces este año frente a cómo se usaba antes de la pandemia.

En 2019 se realizaron 10 eventos privados, y para cada uno de ellos la zona se clausuró tres días, es decir que ese año se cerró esa área verde 39 días, lo que equivale a unos tres días por mes.

Sin embargo, en lo que va de este 2021 desde que los permisos se reactivaron -o sea desde el 13 de mayo-, se han efectuado ya 10 conciertos y el área ha estado bloqueada todos los días sin interrupción, lo que equivale a usarla ya no tres días al mes, sino 31 días al mes; o sea 1,000% más.

Por ello, ambientalistas están denunciando que el gobierno del estado vuelve a atentar contra la ecología y contra la vocación original del parque, un lugar gratuito para esparcimiento de las familias, mientras que para los eventos existen recintos adecuados.

"A partir de la llegada del Covid vimos la regeneración del parque que prácticamente un año y algunos meses estuvo sin conciertos y dejándose que se mantuviera el área natural, lo cual ha rendido frutos porque ahí se ve un parque mucho más fuerte, mucho más bonito, con pasto de verdad.

"Por los conciertos no lograba enraizar el pasto y tampoco lograba que se saneara el ecosistema que hay hoy, sin embargo, ahora estamos corriendo el riesgo que con el afán de sacar dinero o recuperar el tiempo perdido, se dañe el parque", dijo la diputada local del PVEM, Ivonne Bustos.

Actualmente familias regias y paseantes en general no pueden utilizar los jardines de la zona conocida como las "S´ s", porque está delimitado por vallas de metal que circundan los eventos, sin embargo, si bien si pueden utilizar otras áreas, la convivencia se torna algo difícil pues debido a los ensayos el ruido no permite tener un día de paseo relajante, ya que dicha contaminación auditiva no ayuda a que los paseantes puedan platicar.

Al respecto, Claudia Tapia, diputada local independiente, señaló que la ciudad tiene recintos para conciertos y que las áreas verdes deben "dejarse en paz" como pulmones ambientales y el sano esparcimiento.

Y abundó que los eventos violan la ley, porque el decreto que da origen al parque indica que el lugar debe tener fines ambientales.

"Yo no tengo nada en contra de los festivales, pero el fideicomiso y la vocación del parque está destinado para ser un parque, un pulmón urbano.

"Nuevamente están utilizando un bien público para hacer negocios privados porque ese dinero no es un porcentaje que impacte verdaderamente del parque", afirmó Tapia Castelo.

De igual forma se pronunció el activista ambiental Guillermo Martínez Berlanga, quien recalcó que "el parque se recuperó, porque no había compactación de suelo, y cuando hay compactación se chin... todo, ahora les urge lana, porque acuérdate que gastaban $86 millones de pesos al año nada más en sueldos".

Por último, Tapia acusó que el rentar las áreas verdes del parque para realizar eventos en los que organizadores obtienen millones de pesos de ganancias resulta ser una especie de "privatización" del lugar.

"Lo que han querido hacer es privatizar el parque sin importarles la vida de los ciudadanos, porque si ese lugar lo tuviéramos sembrado por completo con árboles y fuera respetado para la vocación para la que nació sería un pulmón urbano", indicó Tapia.

Urgen a crear bolsa especial

En reiterados momentos, los directivos de Fundidora han argumentado que los eventos se realizan, porque carecen de presupuesto estatal para operar y que incluso año con año les han ido reduciendo el mismo.

De hecho, para este año, el parque pidió por lo menos un presupuesto de $80 millones de pesos, pero el gobierno estatal sólo le quería dar $10 millones; finalmente en la discusión del paquete fiscal para el 2021, los diputados locales terminaron autorizando $30 millones de pesos.

Las diputadas Ivonne Bustos y Claudia Tapia indicaron que la operación de Fundidora no debe estar sujeta al ingreso por rentas de jardines para eventos masivos, sino que, como en cualquier parte del mundo, el gobierno debe hacerse cargo aplicando recursos propios.

"Que se etiquete presupuesto para Fundidora para que no tenga que vivir de esos ingresos por conciertos, que además no son transparentes en su operación y que se privilegie, ante todo, el ecosistema y el área natural de Fundidora que es un pulmón designado así para la ciudad", afirmó la legisladora del Verde Ecologista.

El año pasado, Fundidora cerró algunos meses al público al argumentar que por la cancelación de eventos no tenía para pagar la nómina ni para los gastos operativos pues tenía un déficit de 64 por ciento.

Y es que en 2019 reportó ingresos por $221 millones de pesos, y en el 2020 por $78 millones por lo que le pedía al estado $60 millones para cerrar el año.

Finalmente le fueron autorizados recursos y el parque reabrió, pero ahora, con todo y que también se hacen cargo del Parque La Pastora, la Macroplaza y La Huasteca, sólo se les dio un presupuesto de $30 millones de pesos.