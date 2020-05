Denuncian a Víctor Hugo Govea de hacer campaña en García

GARCÍA.- El exalcalde de García, Eduardo Arguijo, acusó al morenista Víctor Hugo Govea de hacer campaña anticipada en un municipio que no es de su competencia, dado que corresponde al municipio de Apodaca.

La polémica se da luego de que el morenista subió a sus redes sociales que derivado de la pandemia por COVID-19, ha armado despensas para entregarlas a aquellos que necesiten, sin embargo lo que sorprendió es que acudiera al municipio de García, cuando su residencia se encuentra en el municipio de Apodaca donde también a competido por cargos públicos.

"Govea no es de García es de Apodaca, no sé que anda "chapulineando" allá, las despensas que andan repartiendo no es más que la mascarada para aprovechar y hacer campaña electoral anticipada, el pretexto es la pandemia pero obviamente andan en campaña, de eso se trata, nadie da nada por dar, menos esa gente que no tiene principios, moral ni nada, son gente que fueron creados y formados al estilo del PRI", comentó.

Arguijo, señaló que personas como el morenista sólo ven la oportunidad en un nuevo partido de ubicarse en un cargo público, dado que donde se encontraban no la tenían, además dijo que ellos no tiene residencia en ningún municipio, ya que sólo buscan su conveniencia.

"Trae alguna intención electoral no es nada fortuito, lo que andan haciendo... Muchos están aprovechando (pandemia), ahora ese dinero que se están gastando en las despensas habrá que saber quien los va a fiscalizar, por que no creo que sean de su bolsa, casi nadie tiene recursos ahorita todos los negocios están quebrados y que casualidad que ellos no quiebran siempre tiene recursos disponibles para hacer campañas anticipadas.

"Además un particular si esta difícil y más cuando no se le conoce por ser tan filantrópico para hacer ese tipo de donaciones en estos tiempos, porque debe ser el gobierno o los empresarios quienes atiendan a sus empleados", mencionó.

El exdiputado local, dijo que si podría incurrir en delito y no aseguró pero señaló que ya tiene alguna denuncia en contra, sin embargo, afirmó que falta mano dura para ejercer la ley en el sentido de delitos electorales.