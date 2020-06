Denuncian a médico en Montemorelos; Dan dinero para ¡falsificar Covid!

MONTEMORELOS.- Crecen los escándalos relacionados con registros de casos de COVID-19 en Nuevo León, y éste, en particular, parece aún más grave: Ahora acusan a un médico de ofrecer dinero por registrar falsamente a un paciente como positivo al virus, pese a no estar contagiado.



Los familiares de una mujer de la tercera edad que vive en Gral. Terán, NL, señalan que un doctor de la clínica privada La Carlota, en Montemorelos, les ofreció $50,000 pesos por inscribir a su madre como ´´paciente COVID´´, argumentando que ya estaba muy grave y ´´era mejor entregarla a Dios´´.



Ana Cecilia Maldonado, hija de la paciente, denunció que quien le ofreció el dinero fue el médico José Luis Sánchez Silva.



"Él (el doctor) me dijo que me podía dar $50,000 pesos si firmaba yo que ella tenía COVID-19; me dijo: ´como quiera ya (a) su mamá no le están trabajando los riñones y los pulmones´´´.