Denuncian a clínica 17 por presunto caso falso de Covid-19

Monterrey.- Familiares de un pensionado de 74 años de edad que murió este jueves denunciaron un presunto caso de falso Covid-19.

Carlos Pérez Escobedo dijo que su abuelo, Esteban Pérez Corona, no falleció de coronavirus.

Aseguró que la clínica 17 del IMSS, en Monterrey, le está dando ese status y él sospecha que es para abultar las cifras.

Este viernes, al filo del mediodía, denunció que no les querían entregar el cadáver para velarlo, pese a que la defunción ocurrió desde las 18:00 horas del jueves, por un infarto al corazón.

Relató que el paciente ingresó desde el martes por dificultades respiratorias, ese mismo día les aseguraron que le hicieron las pruebas del coronavirus y que estarían listas en menos de 48 horas, pero dijo que eso no pasó.

"La trabajadora social me dijo ayer en la noche: ya puede ingresar con su servicio funerario. Ingresamos y a mi papá con engaños se lo llevaron al sótano donde está la morgue, ahí lo dejaron 20 minutos esperando, a mí me marca el servicio funerario y me dice: ¿sabes qué?, la trabajadora social ya me dio el acta de defunción de tu abuelo, viene como neumonía atípica, es decir, Covid, a nosotros en ningún momento nos lo manejaron así", refirió.