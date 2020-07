Detenido por abusar de hijastra, queda libre por presunta orden del alcalde de Ciénega de Flores

Cansada de esperar justicia, una madre de familia decidió hacer pública la denuncia por el abuso sexual del que fue víctima su hija de 7 años; el responsable es su ex pareja, quien desde abril se encuentra prófugo. Asegura que el alcalde de Ciénega de Flores dio órdenes para que lo liberaran antes de ponerlo a disposición del Ministerio Público

Nuevo León.- Una vecina del Fraccionamiento Habitacional San Juan, en Ciénega de Flores, decidió hacer pública la denuncia por el abuso sexual del que fue víctima su hija de apenas 7 años; el responsable es su ex pareja, quien desde abril se encuentra prófugo presuntamente gracias al alcade Pedro Casas.

El acusado, identificado como Luis Gerardo, aprovechaba cuando su esposa se bañaba para hacerle tocamientos a su hijastra, pero el 23 de abril de este año fue sorprendido.

"Al abrir la puerta pues con lo que me encontré fue que mi ex pareja estaba tocándola. Y ella se agarró a llorar toda nerviosa y me dijo que sí, que él en esa semana ya llevaba tres veces que la estaba tocando", explicó, Blanca Reynaga, madre de la menor.

Ese día pidió el apoyo de la Policía Municipal y a los minutos llegó la unidad 006 y detuvieron al presunto.

La mujer narró que en ese momento los policías le brindaron todo el apoyo y le comentaron que la llevarían al CODE para que interpusiera la denuncia correspondiente.

Sin embargo, asegura que llegó la madre de su ex pareja y habló por teléfono con el alcalde Pedro Casas, a quien le pidió de favor que no detuvieran a su hijo.

"Al terminar la señora la llamada le entra una llamada al policía y cuando el policía termina esa llamada ya me dice que no me puede ayudar CODE está cerrado", aseguró.

Pese a que los policías se llevaron al acusado éste nunca ingresó a la Secretaría de Seguridad Pública de Ciénega de Flores, por lo que ahora es buscado por agentes ministeriales.

"Me entra un coraje de la manera en qué como puede ser posible de que ya al estar la unidad aquí y él haber aceptado lo que hizo y por una orden del alcalde, porque la familia trabajaba por parte de municipio haya dado esa orden de que lo dejaran libre", señaló.

Lo peor es que la pequeña víctima terminó por declarar que los abusos comenzaron desde hace un año y que la tenía amenazada.

"Hace un año yo tuve que salir a San Luis Potosí porque murió mi abuelo, iba a ir a lo de su entierro, me comentó mi hija que ahí fue la vez que él abuso de ella", explicó.

La niña está siendo atendida con especialistas particulares ya que el DIF municipal no se ha acercado a ellas.

Hoy la pequeña enfrenta crisis de ansiedad y ha bajado su aprovechamiento en la escuela.

Blanca pide a la Fiscalía que le den celeridad al caso pues quiere justicia para su hija.