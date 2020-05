Denuncia falta de realización de pruebas de COVID-19

Monterrey.- Ante los "otros datos" del presidente Andrés Manuel López Obrador, respecto al Covid 19, el senador Víctor Fuentes, denunció que el gobierno federal no realice pruebas ya que mínimo debería por mes reportar un millón.

"La solución ante la falta de datos confiables es la democratización de las pruebas. Pruebas para todos, máxime en la etapa de reactivación para regresar a nuestras labores con mayor seguridad", mencionó.

Durante una videoconferencia, el senador dijo que es lamentable que la OCDE considere que México es el país que menos aplicación de pruebas covid emite por habitante, mientras Islandia realiza 134 pruebas por cada habitante México se limita a 4.

"¿Cómo vamos a creerle al Gobierno de López Obrador? De acuerdo con la consultoría SPIN, el presidente hizo 30 mil afirmaciones no verdaderas en sus conferencias mañaneras. Mentiras todos los días. Andrés Manuel es 30 mil veces mentiroso", declaró.

El legislador federal apuntó que medios internacionales como The New York Times, The Wall Street Journal, The Washington Post y El País han revelado que las cifras oficiales reportadas de contagiados y fallecidos son menores a las reales.

"Andrés Manuel vive en un mundo paralelo. Los otros datos de AMLO contrastan con la dolorosa realidad en la que, como lo reportan los medios, en el Valle de México están saturados los hospitales y los hornos para cremación están llenos", concluyó.