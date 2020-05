Denuncia Álvaro Suárez amenaza con arma por 'accidente' vial

El ex candidato al senado por Morena, Álvaro Suárez, denunció a través de redes sociales que una persona armada lo amenazó al circular por una avenida del municipio de San Pedro, por su vestimenta señaló el político aparentaba un grado de teniente que portaba un arma de 9 milímetros.

“Conduciendo de norte a sur por la avenida Ricardo Margain en pleno corazón de San Pedro Garza García, “municipio más seguro” voy por mi carril derecho que es de siga continua y al llegar a la rotonda una persona me avienta literalmente su camioneta, se me pone al lado y me dice: pendejo tienes alto te voy a matar y saca una pistola”, escribió en su Facebook.

Los hechos señaló ocurrieron a las 9:00 horas de este día, donde afirmó sentir un poco de miedo al momento, sin embargo, avanzó en su unidad y alcanzó a esta persona para enfrentarlo de manera cordial y señalarle que no se había pasado el alto, para ello utilizó su celular, acción que el hombre no tomó a bien.

“Inmediatamente freno el coche, si por miedo a mi vida, pero de inmediato reacciono y me di valor, prendí mi teléfono y me dije “este tipo tiene que ser denunciado antes de que mate a alguien o para que lo detengan si ya mató a alguien” y comienzo a grabar.

“Bien envalentonado pero la verdad tranquilo, me le acerco y le vuelvo a decir ya con la grabación en mano: "caballero es siga continua!". Continúa insultando y es el momento que le digo: "si tienes tantos huevos, saca de nuevo la pistola!". Pero al ver la cámara... con una cámara, le gané a su pistola, y se acobardó, y que se da a la fuga”, relató Suárez.

De acuerdo con el morenista, es un riesgo que personas con arma en mano tengan la facilidad de andar circulando con tranquilidad por las calles, por lo que acudió a interponer su denuncia y que el caso sea analizado de acuerdo con el Código Penal que señala las sanciones al no utilizar un arma de forma correcta.