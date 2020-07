Demandan seguir con reapertura

Las autoridades estatales ven mayor riesgo de contagio de Covid-19 en establecimientos como restaurantes y tiendas, pero no así en el transporte público, lo cual es cuestionado por expertos en movilidad.

En días pasados, el titular del Instituto de Movilidad y Accesibilidad del estado, Noé Chávez, afirmó que sólo el 16% de los contagiados se desplaza en el transporte público y el resto usa el automóvil particular; es decir, el 84 por ciento.

No obstante, expertos en movilidad como Hernán Villarreal afirmaron que los casos empezaron a incrementarse cuando se aplicaron restricciones en los servicios de camiones de pasajeros, Metro y Ecovía.

Villarreal aseguró que otro agregado es el hecho de que no se atendieron las aglomeraciones en el transporte público, lo cual provocó el aumento en la incidencia general de contagios.

"Siento que es para evitar su culpabilidad (el freno a las actividades económicas), pero es evidente que los contagios están ahí (en el transporte público).

"En los supermercados, tiendas, restaurantes, los comerciantes son muy estrictos, no te dejan entrar si no traes bien el cubrebocas, si no te toman la temperatura, si no te pones gel... La única parte donde no se guarda el orden es en el transporte público", puntualizó.

Además, Hernán Villarreal afirmó que tiene mediciones en el sentido de que los casos aumentaron cuando el transporte se limitó.

"Siguen sin reconocer que en el transporte es donde se dan los contagios. ¿Por qué? Porque son los errores que se han cometido más flagrantes y ahora quieren cerrar toda la actividad económica donde ahí no se están dando los contagios", apuntó.