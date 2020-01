Demandan diputados poner freno a Ternium

Luego de que El Horizonte dio a conocer el incremento de partículas contaminantes como PM2.5 y dióxido de nitrógeno que provoca la acerera Ternium en los alrededores de Universidad Autónoma de Nuevo León, legisladores federales y locales exigieron que el gobierno federal poner mano dura a las industrias para que estas se apeguen a las leyes.

Al respecto, Claudia Caballero, diputada local del PAN y presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, señaló que buscarán entablar reuniones con las empresas y el gobierno federal, pues hace falta crearles conciencia de que el aire que contaminan afecta a todos.

De igual forma el diputado federal, Víctor Pérez, enfatizó que no dejarán de exigir a la federación que vigile las condiciones en que están operando las industrias, pues este sector el que más aporta a los contaminantes de partículas que tienen en situaciones de insalubridad a toda el área metropolitana.

"Quisiéramos que tanto el municipio, como el estado tuvieran más facultades en cuestión de vigilar, normar y castigar las condiciones de operación y las emisiones que realizan las grandes empresas.

"Deberían analizar junto con el estado, federación, municipios, los empresarios y las cámaras, como poner o implementar mejores procesos, procesos más amigables con la ciudadanía", remarcó Pérez

Puede interesarte...

Para el diputado local de Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio, el tema es de falta de voluntad política por lo que pidió tomar acciones al respecto.

"Es un tema de falta de voluntad política de gobierno del estado para meter en cintura a las empresas que están envenenado nuestro aire... De entrada, lo que quisiéramos ver es una voluntad para sancionar este tipo de conducta de parte de gobierno del estado, tenemos ya muchos indicios y muchas evidencias de empresas que no respetan la norma oficial mexicana y como quiera siguen contaminando de manera impune como si fueran intocables tanto por autoridades federales y estatales, yo creo que antes de robustecer la reglamentación es aplicar la existente y con base en ello multarlos conforme a derecho", expresó Colosio.

En tanto el coordinador de los panista en el Congreso estatal, Carlos de la Fuente, refirió que al ser una empresa de regulación federal es poco lo que el estado puede hacer, sin embargo, serán puntuales para que dichas empresas cumplan con lo solicitado en las leyes federales.

"Demuéstrame como cumples las normas federales, no te puedo regular, pero si exigir que me demuestres que cumples, si no cumples, seré yo quien te denuncie ante la autoridad federal, como autoridad estatal hasta ahí podemos llegar... En este periodo que va a iniciar vamos a solicitar a la Semarnat para que ya se haga el convenio con el estado, para que este regule todas las empresas federales", comentó De la Fuente.

Puede interesarte...