Demandan baja de funcionario estatal ´fiestero´

Luego de que el director del Instituto de la Juventud en Nuevo León (Injuve), Alejandro Reyna festejo el Grito de Independencia en un bar sin tomar las medidas sanitarias y desobedeciendo las restricciones de salud sobre realizar este tipo de reuniones, diputados locales y líderes sociales solicitaron la destitución del funcionario.

Al respecto, tanto la diputada Ivonne Bustos como Claudia Tapia, coincidieron en que la actuación del director del Injuve estuvo mal, y más su respuesta agresiva contra los medios de comunicación que publicaron el incidente.

"Me parece demasiado irresponsable que él, perteneciendo a esta administración y viendo la situación como está en el estado, no tome las medidas correctas y dé ese mal ejemplo.

"Sí me parece que debería por lo menos considerar el gobernador alguna sanción importante, ejemplar, que lo retirarán del cargo por no tomarse su trabajo con responsabilidad e ir en contra de los preceptos de salud que marca la administración... Debe tener un tipo de reprimenda porque no es gracioso ni es una cosa inocente que ande haciendo eso", señaló Ivonne Bustos.