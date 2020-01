Demandan a gobierno blindar la Huasteca fraccionamientos privados 

Luego de que El Horizonte documentó el desmonte que realizan particulares dentro del parque Nacional Cumbres de Monterrey, y que abre la posibilidad de revivir el polémico proyecto de Valle de Reyes, este domingo más de 500 personas, entre ellos legisladores, políticos y activistas exigieron frenar cualquier acción que atente contra la citada Área Natural Protegida.

Alrededor de las 11:00 horas de ayer, el contingente avanzó desde la entrada de la Huasteca hasta la Vía Ferrata; los manifestantes gritaban frases como "No al Ecocidio", "Cuida la Huasteca", "Es nuestro pulmón".

En la marcha, el dirigente estatal del PAN, Mauro Guerra, señaló que la manifestación es un llamado a que se respete la naturaleza, que no se busque un beneficio a través del desarrollo urbano, pues eso dañaría gravemente uno de los pulmones de Nuevo León.

"El llamado es a que se respete la naturaleza y el objetivo que tiene esta Área Natural Protegida que no se esté tratando de sacar un beneficio en cuestión de desarrollo urbano para algunos particulares, al final creo que los ejidatarios que tienen esta propiedad, en general todos los nuevoleoneses queremos un pulmón que nos ayude a poder tener un aire limpio y no lo que hoy estamos viviendo en contaminación.

"Necesitamos que todas las autoridades locales, federales, tomen acciones concretas y que no se siga dando este silencio, falta de contundencia en las acciones", comentó el panista.

Por su parte, la activista Iliana Reyna, de la agrupación Unidos por Santa Catarina, señaló que ante esto problema es importante que exista un plan de manejo, en el cual se especifiquen las reglas y los lineamientos de lo que se puede hacer dentro del Parque Nacional Cumbres.

"Es un desorden total la entrada de camiones con escombro ahorita ya el municipio puso ahí unas lonas en donde dice lo que está estrictamente prohibido, pero aquí no había orden es una casa desordenada, aquí no hay ley, no hay reglamentos, se posesionan, hicieron un desastre en lo que es el Parque Nacional Cumbres.

"Urge terminar ese plan de manejo para poner reglas en lo que se puede hacer y no se puede hacer en un parque natural", comentó la activista.

De igual forma, el director general de Pro Natura Noreste, Mauricio de la Masa, apuntó que es importante que todos en conjunto se unan para conservar el patrimonio natural que se tiene en Nuevo León, esto a través del llamado a las autoridades.

"Tenemos que conservar nuestro patrimonio natural, buscar el desarrollo económico, pero de una manera armónica con la vocación de nuestras áreas naturales y obligar a las autoridades a que se aplique la ley, nada más que simple y sencillamente se cumpla con las disposiciones y preceptos que marca la ley en favor de la biodiversidad de la naturaleza, de los servicios hidrológicos, ambientales", comentó el director de Pro Natura.

Durante la marcha, ejidatario, dueños de terrenos al interior del Parque Nacional Cumbres de Monterrey, trataron de reventar la protesta y se encararon con los manifestantes.

También en la caminata se detectaron personas que de forma extraña trataban en todo momento en taparse el rostro, situación común en protestas en que son infiltrados personas ajenas a los conflictos, o bien, ligados a grupos delictivos.