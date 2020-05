Dejan diputados pendientes en agenda mínima

Legisladores indicaron que el tiempo no les alcanzará para completar la agenda mínima del Congreso de Nuevo León

Monterrey.- Los diputados locales señalaron que el tiempo no les alcanzará para completar a agenda mínima que tenía el Congreso para este periodo, dado los retrasos que ha provocado la pandemia del COVID-19.

El coordinador del PAN, Carlos de la Fuente, señaló que el periodo ordinario ya esta por terminar y los tiempos no alcanzarán para cumplir con los temas de la agenda como la reforma a la Ley Electoral.

"Tendremos algunas periodos extraordinarios, definitivamente para sacar algo del rezago que se nos va a quedar, porque no vamos a cumplir con la agenda mínima por el tema de la contingencia. Todos aquellos temas que tienen que ver con las mesas de trabajo no se pudieron avanzar Ley de Educación, el tema del Organismo de la calidad del aire, algunos de ellos son los primeros que se me vinieron a la mente.

"Tenemos que trabajarlas con grupos de trabajo, tenemos que abrirlas a la comunidad para enriquecerlas y poder tener leyes mucho más acertadas y adaptadas a lo que se necesita la realidad", comentó.

En tanto el coordinador del PRI, señaló que todavía se tiene temas que analizar y dado que el periodo concluye este viernes, trataran de terminar con lo necesario el jueves, aunque la posibilidad se abre para sesionar el día viernes.

"Vamos a seguir sesionando durante el mes de junio o julio si es necesario con periodos extraordinarios conforme se vaya avanzando en comisiones, la permanente ira convocando a extraordinarios para continuar el trabajo legislativo.

"Como el período así lo marca la Constitución, cierra el 30 de mayo y el acuerdo que se tiene permite tener sesiones ordinarias hasta el 30 de mayo, que eso finalizará este viernes, es decir si el jueves no alcanzáramos si tuviéramos asuntos pendientes, en la junta que tuvimos hoy previa a la sesión acordamos sesionar también el viernes si fuera necesario", puntualizó.