'Ya me he cansado de mil maneras de decírselos': De la O

Monterrey, Nuevo León.-Al señalar que continúa saturado el Hospital Metropolitano, el Secretario de Salud, Manuel de la O regañó a la población por no acatar las medidas sanitarias.

"Ya me he cansado de mil maneras de decírselos, por la buena, por favor, por muchas palabras, con muchas palabras y muchas acciones.

"Todo el personal de salud estamos enojados y molestos con ustedes, porque no siguen nuestras indicaciones, y si llegan a los hospitales exigiendo una cama ´y rápido´, ´pronto´ y ´atiéndame doctor", subrayó.

De la O mencionó que la situación sigue siendo complicada, por lo que aumentarán la reconversión hospitalaria.

"Hoy la situación es complicada, se los he dicho de mil maneras, es importante cuidarse; hay personas que les vale gorro y andan en la calle como si nada pasara, en las fiestas, reuniones, gente vacacionando saliendo como si no existiera el peligro, y van a lugares donde no hacen pruebas y creen que todo está muy bien", concretó.