Darán apoyo mental a personas que lo necesiten

Monterrey.- Ante la pandemia por el coronavirus, la asociación Ingenium, la cual brinda educación y apoyo, en Salud Mental, en conjunto con la Asociación de Psiquiatría Mexicana (APM), lanzó un programa mediante el cual estará ofreciendo medicamento psiquiátrico gratuito a los pacientes que lo necesiten.

"Es un proyecto que tenemos en vinculación con APM Nuevo León y es un proyecto que estamos implementado, estamos teniendo muchos casos de personas que tienen un diagnostico psiquiátrico y se han quedado sin trabajo, o que les ha disminuido considerablemente su ingreso y están preocupados porque no pueden comprar su medicamento. "En el afán de apoyar a la comunidad a estas personas que están necesitando este medicamento porque sabemos el impacto tan fuerte que pudiera tener a nivel sociedad que las personas bloqueen su tratamiento médico", comentó la directora de Ingenium, Ana María Solbes.

La forma en que podrán conseguir el medicamento será enviando un mensaje de WhatsApp, después de ello, el paciente recibirá un formulario que deberá llenar.

Posteriormente al mismo número deberá enviar el formulario junto con una fotografía de su receta vigente, no mayor a tres meses, e Ingenium le confirmará si el medicamento que solicita está disponible.

En caso de que se tenga la medicina, se le enviará el día y la hora en que podrá acudir a recoger el medicamento que necesita el paciente.

"Es medicamento no controlado, pero solicitamos una receta para poder entregar medicamento solamente a las personas que lo requieren y que esté recetado por el médico que los atiende, no vamos a entregar medicamento a la persona que no tenga receta", indicó la licenciada Ana María Solbes.