Dan priístas y panistas bandera de apoyo a Samuel para renegociar trasvase de agua a Tamaulipas

Nuevo León.- El posicionamiento de no trasvasar agua a Tamaulipas por parte de Nuevo León, que impulsa el gobernador electo Samuel García ya cuenta con apoyo de diversos actores provenientes de partidos distintos al suyo.

Tanto el diputado federal del PAN, Víctor Pérez, y el exgobernador priista Benjamín Clariond coincidieron en que sí hay condiciones para renegociar el tratado de aguas que data de 1996, y poder así suspender el pago de la cuota mientras se llega a un nuevo acuerdo.

Al respecto, Pérez afirmó que en ese tema respalda a García, porque está en riesgo la subsistencia de la población nuevoleonesa y porque cambiaron radicalmente las condiciones en que fue negociado el convenio, ya que actualmente el denominado Distrito de Riego 026 ya no es totalmente agrícola, sino que tiene áreas urbanizadas.

"Si en un momento está en dilema el tema de la agricultura y el tema del consumo humano y está en riesgo la subsistencia de la gente de Nuevo León, claro que lo apoyaríamos.



"Creo que no lo puede hacer de tajo, pero creo que sí puede mostrar en un momento dado abrir un paréntesis y decir: a ver, dejemos sin efecto el trasvase en los tiempos o en las cantidades acordadas, mientras que no hagamos un análisis de sí se está cumpliendo con el objetivo para lo cual se creó el acuerdo o se hizo el acuerdo", señaló Pérez.

Por su parte, Clariond, quien firmó el acuerdo con la Conagua y Tamaulipas en noviembre de 1996, puntualizó que García tiene elementos para lograr un mejor convenio, pues el tratado original se basó en una población más chica y una menor demanda de agua en la metrópoli regia.

"Que bueno que Samuel quiera, yo recomiendo para no llegar a que de México no venga la orden por Conagua (Comisión Nacional del Agua), por la buena pudiésemos negociar para aumentar el volumen que debe tener El Cuchillo por el aumento de habitantes que hay en el área metropolitana", indicó el ex gobernador.



De acuerdo con el INEGI, en 1995, la población del estado era de 3.5 millones de habitantes y actualmente es de casi 6 millones, es decir, aumentó 68%; datos de Agua y Drenaje de Monterrey indican que en ese entonces el promedio de consumo anual era de 9.8 metros cúbicos por segundo y actualmente ya es de 15.9 m³/s, es decir, 62% superior.

"Hay una salida, en aquel entonces lo que se negoció fue que aunque no lloviese tuviésemos suficiente agua por dos años para el área metropolitana con el número de gente que vivíamos hace 24 años en Monterrey.

El pasado viernes 11 de junio, El Horizonte dio a conocer que para el 10 de agosto iniciarán los recortes de agua de las 23:00 a las 5:00 horas del día debido a que en lugar de mejorar el nivel de las presas sigue a la baja.

La paraestatal Agua y Drenaje de Monterrey indicó que no hay suficiente líquido para abastecer el consumo del estado, por lo que procederán a "tandear" el agua por lo menos 45 días.

Ante esto, el pasado domingo, el ahora gobernador electo, Samuel García Sepúlveda, recalcó que este año no enviará "ni un metro cúbico de agua" a Tamaulipas.

El pasado lunes, el vecino estado respondió que el convenio de 1996 se tiene que respetar y que no se trata de la decisión de "una persona".